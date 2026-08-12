Lionel Messi setzt nach dem Tod seines Vaters vorübergehend aus

Der Kapitän von Inter Miami, Lionel Messi, wird aufgrund eines schweren Verlusts in seiner Familie vorübergehend nicht auflaufen. Der Vater des Fußballers, Jorge Messi, starb im Alter von 68 Jahren in einem Krankenhaus in Rosario, Argentinien. Die traurige Nachricht versetzte den gesamten US-Klub in tiefe Trauer, während Mitspieler und Trainerstab dem argentinischen Angreifer ihr Beileid aussprachen. Goal.com berichtet darüber.

Nach Angaben von Goal.com hat das tragische Ereignis die Stimmung innerhalb der Mannschaft und Messis psychische Verfassung stark beeinflusst. Inter Miamis Cheftrainer Guillermo Hoyos machte keinen Hehl daraus, dass der Verlust die gesamte Kabine schwer getroffen habe. Seinen Worten zufolge sei es in solchen schwierigen Momenten oft schwer, die richtigen Worte zu finden, und der Klub sei bereit, seinen Kapitän in jeder Hinsicht zu unterstützen.

Gedenkzeremonie und Unterstützung der Fans

Die Klubführung und die Mannschaft gedachten des verstorbenen Jorge Messi in angemessener Weise. Vor dem letzten Spiel im Leagues Cup im Nu-Stadion wurde eine Schweigeminute abgehalten, während sein Name auf den Stadionbildschirmen eingeblendet wurde. Zudem trugen die Spieler als Zeichen des Respekts schwarze Trauerbinden.

Auch Tausende im Stadion versammelte Fans zeigten ihrem Kapitän ihre Unterstützung. In der 10. Minute hissten die Anhänger zu Ehren von Leo besondere Flaggen, während auf der Tribüne ein bewegendes Banner mit der Aufschrift „Fuerza Leo“ zu sehen war. Diese Ehrungen bestätigten erneut, dass Menschlichkeit in der Fußballwelt stets an erster Stelle steht.

Rückkehrdatum weiterhin unbekannt

Derzeit ist unklar, wann Lionel Messi zur Mannschaft zurückkehren wird. Cheftrainer Guillermo Hoyos betonte, dass der legendäre Fußballer so viel Zeit erhalten werde, wie er brauche, um im Kreis seiner Familie zu trauern und sich emotional zu erholen. Die Klubführung erklärte zudem, dass menschliche Belange wichtiger seien als sportliche Ergebnisse, und gab dem Angreifer völlige Freiheit.

Dennoch setzt Inter Miami die Vorbereitung auf die bevorstehenden Pflichtspiele fort. Am Mittwoch trifft die Mannschaft in der Gruppenphase des Leagues Cup 2026 auf Club León. Der Trainerstab arbeitet an einer Taktik, um den Ausfall des Anführers auf dem Spielfeld zu kompensieren.