Indisches Start-up Yulu sammelt 93 Millionen US-Dollar zur Erweiterung seiner Elektrofahrradflotte ein

Vor dem Hintergrund des rasanten Wachstums von Quick-Commerce-Lieferdiensten in Indien hat das Elektromobilitäts-Start-up Yulu eine neue Finanzierungsrunde über 93 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen. Laut TechCrunch bietet das in Bengaluru ansässige Unternehmen Lieferkräften elektrische Roller im Wochenabo an, sodass sie kein eigenes Fahrzeug kaufen müssen. Die Finanzierung ist angesichts der stark steigenden Nachfrage im Kurier- und Logistikmarkt besonders bedeutsam. TechCrunch.com berichtet .

Yulu verfügt derzeit über fast 50.000 Elektrofahrzeuge, die pro Woche rund 1,6 Millionen Meilen zurücklegen und täglich mehr als 750.000 Lieferungen ermöglichen. Mit den neuen Mitteln will das Unternehmen seine Flotte in den kommenden zwei Jahren auf 200.000 Fahrräder ausbauen und schnellere Elektrofahrzeuge für verschiedene Logistikaufgaben auf den Markt bringen.

Finanzierungsrunde und Zukunftspläne

Die als Series C bezeichnete Finanzierungsrunde umfasst 63 Millionen US-Dollar Eigenkapital unter der Führung von GEF Capital Partners sowie 30 Millionen US-Dollar Fremdfinanzierung. In einem Interview erklärte Yulu-Gründer und CEO Amit Gupta, dass rund 5,5 Millionen US-Dollar dafür verwendet wurden, die Anteile früher Investoren aufzukaufen, deren Fonds sich dem Ende ihrer Laufzeit näherten. Nach der Transaktion wurde Yulu Berichten zufolge mit rund 170 Millionen US-Dollar bewertet.

Bajaj Auto und Magna International, die zu Yulus früheren Investoren zählen, nahmen an der Runde nicht teil, nachdem sie auf ihre Bezugsrechte verzichtet hatten. Dadurch konnte GEF den angestrebten Anteil erwerben. Gupta erklärte, dass dies Yulus letzte Eigenkapitalrunde vor einem Börsengang (IPO) sein werde. Der weitere Ausbau der Flotte soll hauptsächlich über Fremdkapital und Leasing finanziert werden. Zudem strebt das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr ein positives EBITDA und im kommenden Jahr die Profitabilität vor Zinsen und Steuern an.

Anforderungen des Quick-Commerce und das neue Yulu-Express-Modell

Yulu wurde 2017 als Bikesharing-Dienst für Stadtpendler gegründet und fand seine zentrale Marktchance, als die Nachfrage nach Lieferungen von Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs während der COVID-19-Pandemie stark anstieg. Heute stammen rund 95 % des Umsatzes aus der Vermietung von Elektrofahrrädern an Beschäftigte der Gig-Economy im Wochenabo. Der Rest entfällt auf den stationsbasierten Mietservice in Bengaluru. Das Start-up gab seine Pläne auf, Fahrräder direkt an Verbraucher zu verkaufen.

Um die nächste Wachstumsphase zu unterstützen, führt Yulu direkt den Yulu Express ein, einen großen und schnellen Elektroroller. Das Fahrzeug ist für E-Commerce-Lieferungen über längere Strecken, Motorradtaxis und Expresspost vorgesehen und deckt auch Routen ab, die die frühere, langsamere Flotte nicht bedienen konnte. Rund ein Drittel der geplanten 200.000 Fahrzeuge soll auf dieses neue Modell entfallen.