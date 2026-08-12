Barcelona nimmt Verhandlungen über den Transfer von Pedro Porro auf

Barcelona hat erste Kontakte zu den Vertretern von Tottenhams Rechtsverteidiger Pedro Porro geknüpft, um sich auf erwartete Veränderungen in der Defensive vorzubereiten. Der katalanische Spitzenklub ist auf dem Transfermarkt aktiv, während das Interesse aus England an einem seiner wichtigsten Verteidiger, Jules Koundé, weiter zunimmt. Goal.com berichtet .

Mögliche Veränderungen in der Defensive und Arsenals Interesse

Laut der Zeitung Metro und dem bekannten spanischen Journalisten Gerard Romero sowie dessen Projekt Jijantes versucht die Führung von Barcelona, mögliche Abgänge vor dem Ende des Sommertransferfensters zu verhindern. Insbesondere Arsenal -Trainer Mikel Arteta möchte den französischen Nationalspieler Jules Koundé unbedingt verpflichten. Obwohl Koundé bislang keinen Wechselwunsch geäußert hat, zwingt die Ungewissheit über seine Zukunft den katalanischen Klub dazu, nach Alternativen zu suchen.

Laut Gerard Romero hat Barcelona in den vergangenen Tagen offiziell Kontakt zu Pedro Porros Umfeld und seinen Vertretern aufgenommen. Der spanische Außenverteidiger gehört derzeit zu den bestbezahlten Spielern Tottenhams und hat erst kürzlich einen langfristigen Vertrag beim Londoner Klub unterschrieben.

Pedro Porros internationale Erfolge

Der 26-jährige Pedro Porro zeigt in den vergangenen Spielzeiten konstant zuverlässige Leistungen in der Premier League. Im Januar 2023 wechselte er von Sporting CP zunächst auf Leihbasis zu Tottenham, bevor der englische Klub ihn später fest verpflichtete. Der Fußballer überzeugte außerdem bei einem in Nordamerika ausgetragenen internationalen Turnier im Trikot der spanischen Nationalmannschaft, wurde Weltmeister und stand in fast allen Spielen des Wettbewerbs in der Startelf.

Seine konstanten Leistungen für den Londoner Klub und seine Erfolge auf internationaler Ebene haben die Aufmerksamkeit der spanischen Spitzenklubs geweckt. Für Barcelona wäre der Transfer jedoch nicht leicht umzusetzen, da der Spieler im Juli einen lukrativen neuen Vertrag mit Tottenham bis 2031 unterschrieben hat.

Tottenhams Position

Tottenhams Trainer Roberto De Zerbi betrachtet Pedro Porro als eine der wichtigsten Säulen seines taktischen Systems. Der italienische Coach schätzt besonders, dass der Verteidiger sowohl defensiv als auch offensiv gleichermaßen wertvoll ist.

Pedro ist ein sehr wichtiger Spieler für unsere Mannschaft und zeigt ständig, dass er das Spiel in beiden Bereichen beeinflussen kann, sagte De Zerbi nach der Vertragsverlängerung des Spielers. Neben seinen technischen Fähigkeiten schätze ich auch seine Mentalität. Er möchte jeden Tag lernen und sich weiterentwickeln.

Bislang hat sich Barcelona auf erste Gespräche beschränkt. Die weiteren Schritte werden von Jules Koundés Zukunft und den finanziellen Möglichkeiten des Klubs abhängen.