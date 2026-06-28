WM 2026: KI gibt unerwartetes Urteil über Usbekistan ab

Die entscheidende und spannendste Phase der Gruppenrunde der WM 2026 beginnt. Vor dem alles entscheidenden Spiel gegen DR Kongo, das über das Schicksal unserer Nationalmannschaft in der Gruppe entscheidet, hat der berühmte Opta-Supercomputer seine Analyse veröffentlicht.

Die künstliche Intelligenz hat für diese Begegnung genau 25.000 virtuelle Spiele modelliert und die möglichen Ergebnisse berechnet. Wie hart fiel das unterkühlte Urteil des Computers für unsere Vertreter aus?

Was sagen die Zahlen? Wer ist der Favorit?

Den digitalen Analysen zufolge hat die KI den Vorteil diesmal vollständig auf die Seite der afrikanischen Vertreter verschoben. Die Opta-Berechnungen sehen wie folgt aus:

Siegwahrscheinlichkeit für DR Kongo: 48,9 Prozent

Siegwahrscheinlichkeit für Usbekistan: 26,8 Prozent

Wahrscheinlichkeit für ein Unentschieden: 24,3 Prozent

Wie Sie sehen, hat der Computer die Chancen des Gegners fast doppelt so hoch eingeschätzt wie die unserer Spieler. Doch das ist nur trockene Mathematik und Prognose; echter Fußball wird auf dem Rasen entschieden!

Gruppenlage: Es gibt kein Zurück!

Für unsere Vertreter ist in diesem Spiel selbst ein Unentschieden kein zufriedenstellendes Ergebnis. Die Situation nach zwei Spieltagen zwingt uns, nur auf den Sieg zu spielen:

Aktueller Stand: Unser Gegner, die Nationalmannschaft von DR Kongo, belegt mit einem Punkt den 3. Platz in der Gruppe. Unsere Vertreter — die Nationalmannschaft von Usbekistan — belegen nach zwei Spielen ohne einen einzigen Punkt den 4. Platz. Um die Hoffnung auf die nächste Runde zu bewahren, müssen wir auf dem Platz einen echten Kampf zeigen!

Wann beginnt das Spiel?

Diese hitzige und wichtige Begegnung startet um 04:30 Uhr Taschkent-Zeit. Kann unsere Nationalmannschaft diese kalte KI-Prognose zertrümmern und den Fans einen historischen Sieg bescheren?

Was glauben Sie, wie das Spiel ausgeht? Schreiben Sie Ihre Tipps in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden!