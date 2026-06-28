Verfolgen Sie Uzbekistan gegen DR Kongo mit uns

·275·Sport
Verfolgen Sie Uzbekistan gegen DR Kongo mit uns

Die Nationalmannschaft von Uzbekistan tritt im dritten Spieltag der Gruppe K der Weltmeisterschaft 2026 gegen die Demokratische Republik Kongo an. Wir berichten über Tore, gefährliche Angriffe, Schüsse, Karten, Auswechslungen und andere wichtige Ereignisse im Live-Ticker auf unserer Website.

Uzbekistan beginnt das Spiel in einem 3-4-3-System. In der Startformation stehen Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Javohir O‘rozov, Sherzod Nasrullayev, Xojiakbar Alijonov, Otabek Shukurov, Azizbek Mozgovoy, Jasurbek Hamdamov, Abbosbek Fayzullayev und Eldor Shomurodov.

DR Kongo agiert in einem 4-4-2-Schema. Cédric Bakambu und Yoane Vissa führen den Angriff des Gegners an. Lionel Mpasi bewacht das Tor.

Die Übertragung wird mit Beginn des Spiels regelmäßig aktualisiert. Jede wichtige Situation auf dem Platz kann über diese Seite verfolgt werden.

Live-Ticker

Jonli reportajJONLI
45'
Ҳакам томонидан камида 7 дақиқа қўшиб берилади.
44'
Ён ҳакам байроғини кўтарди. Седрик Бакамбу (Конго ДР) ўйиндан ташқари ҳолатда деб топилди.
44'
Бриан Сипенга (Конго ДР) жарима зарбасини амалга ошириш учун яқинлашиб, тўпни жарима майдончасига йўллади, аммо рақиб ҳимояси ҳушёрлик кўрсатиб, тўпни хавфсиз ҳудудга чиқариб юборди.
43'🟨
Абдуқодир Ҳусанов (Ўзбекистон) қоидабузарлик учун сариқ карточка олди.
41'
Достонбек Ҳамдамов (Ўзбекистон) хавфли ўйин намойиш этди. Феликс Цвайер қоидабузарлик туфайли ҳуштагини чалди.
39'
Достонбек Ҳамдамов (Ўзбекистон) бурчак зарбасини амалга оширди, аммо тўп фақат ҳимоячилар тўдасига етиб борди ва улардан бири тўпни майдондан узоқлаштирди.
38'
Ҳожиакбар Алижонов (Ўзбекистон) тўпни жарима майдончасига узатди, аммо ҳимоячилардан бири ҳушёрлик кўрсатиб, тўпни узоқлаштирди. Тўп ўйин майдонидан ташқарида ва Ўзбекистон бурчак зарбасини ишлаб олди.
38'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) енгил жароҳат олганга ўхшайди, аммо кўринишидан у ўйинни давом эттира олади.
35'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) ҳозир жуда оғир вазиятни бошдан кечирмоқда. Унинг жароҳати қанчалик жиддий эканини ҳозир билиб оламиз.
34'
Аббосбек Файзуллаевнинг (Ўзбекистон) қоида бузганини кўрган Феликс Цвайер ҳуштагини чалишдан иккиланмади.
33'
56:44 – тўпга эгалик қилиш нисбати.
31'
Седрик Бакамбу (Конго ДР) ўйиндан ташқари ҳолатда қолгани сабабли ўйин тўхтатилди.
29'
Йоан Висса (Конго ДР) орқага таяниб, жарима майдончаси ичидан зарба йўллади, аммо тўп дарвоза тўсинидан юқорилаб учиб кетди.
27'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) амалга оширган бурчак зарбаси ҳеч қандай натижа бермади.
23'
Салқинлаш танаффуси давом этмоқда.
23'
Йоан Висса (Конго ДР) рақибига нисбатан ҳаддан ташқари куч ишлатиб қоида бузганига қарамай, ҳакам томонидан ҳеч қандай жазосиз қутулиб қолди.
21'🟨
Феликс Цвайер қўпол қоидабузарлиги учун Ноа Садикига (Конго ДР) сариқ карточка кўрсатди.
20'
Конго ДР томонидан киритилган гол қоидабузарлик сабабли видео ёрдамчи ҳакам тавсиясига кўра БЕКОР ҚИЛИНДИ.
19'VAR
Хьюстон, бизда муаммо бор! Ҳакам эҳтимолий қоидабузарликни кўриб чиқиш учун гол ВАР орқали текширилишига ишора қилди. Конго ДР футболчилари бундан хурсанд эмас.
18'1-1
Натанаэль Мбуку (Конго ДР) гол киритди!
15'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) рақибларидан бирини кучли подкат билан йиқитганидан сўнг, Феликс Цвайер ҳуштагини чалди.
14'
Феликс Цвайер ҳуштагини чалди ва Жаҳонгир Ўрозов (Ўзбекистон) ҳужумдаги қоидабузарлиги учун жазоланди. Ҳакамдан тўғри қарор.
14'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончасига ошириб берди, бироқ ҳимоячилардан бири уни узоқлаштирди.
13'
Ҳожиакбар Алижонов (Ўзбекистон) тўпни шеригига узатишга ҳаракат қилди, бироқ ҳимоячи уни ишончли тарзда тўсиб қолди. Қанот ҳаками бурчак байроқчасини кўрсатди, Ўзбекистон бурчак зарбасини амалга оширади.
10'1-0
Гол! Элдор Шомуродов (Ўзбекистон) тўпни дарвозабоннинг ёнидан ўтказиб, дарвозага жойлаб қўйди!
8'
Бриан Ципенга (Конго ДР) жарима майдончаси ичига ёриб кирувчи узатмани амалга оширди, бироқ узатма кучлилик қилди ва Абдувоҳид Неъматов дарвозани тарк этиб, тўпни эгаллаб олди.
4'
Натанаэль Мбуку (Конго ДР) қоидабузарликка йўл қўйди ва Феликс Цвайер дарҳол жарима зарбасини белгилади.
3'
Йоан Висса (Конго ДР) узатмага етиб борди ва узоқ масофадан дарвоза томон кучли зарба йўллади, бироқ тўп ўнг устундан анча четлаб ўтиб кетгани сабабли дарвозабоннинг қимирлашига ҳам ҳожат қолмади.
2'
Элдор Шомуродов (Ўзбекистон) томонидан киритилган гол офсайд сабабли бекор қилинди.
1'0-1
Элдор Шомуродов (Ўзбекистон) томонидан киритилган гол офсайд сабабли бекор қилинди.
0'
O'yin boshlandi
04:17
Бугунги учрашувга Феликс Цвайер ҳакамлик қилади.
UzbekistanDR KongoEldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevWeltmeisterschaft
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Kolumbien gegen Portugal Live-TickerKolumbien gegen Portugal Live-TickerHeute, 05:14WM 2026: Startaufstellungen für Kolumbien gegen Portugal bekanntWM 2026: Startaufstellungen für Kolumbien gegen Portugal bekanntHeute, 04:21WM-2026: Startaufstellung der DR Kongo bekanntWM-2026: Startaufstellung der DR Kongo bekanntHeute, 04:15WM 2026: Startaufstellung für DR Kongo – Usbekistan bekanntWM 2026: Startaufstellung für DR Kongo – Usbekistan bekanntHeute, 04:10Jude Bellingham führt England an die GruppenspitzeJude Bellingham führt England an die GruppenspitzeHeute, 03:55Manchester City präsentiert Abduqodir Husanov in eigenen Vereinsfarben (Foto)Manchester City präsentiert Abduqodir Husanov in eigenen Vereinsfarben (Foto)Heute, 03:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier