Verfolgen Sie Uzbekistan gegen DR Kongo mit uns

45'
Ҳакам томонидан камида 7 дақиқа қўшиб берилади.
44'
Ён ҳакам байроғини кўтарди. Седрик Бакамбу (Конго ДР) ўйиндан ташқари ҳолатда деб топилди.
44'
Бриан Сипенга (Конго ДР) жарима зарбасини амалга ошириш учун яқинлашиб, тўпни жарима майдончасига йўллади, аммо рақиб ҳимояси ҳушёрлик кўрсатиб, тўпни хавфсиз ҳудудга чиқариб юборди.
43'🟨
Абдуқодир Ҳусанов (Ўзбекистон) қоидабузарлик учун сариқ карточка олди.
41'
Достонбек Ҳамдамов (Ўзбекистон) хавфли ўйин намойиш этди. Феликс Цвайер қоидабузарлик туфайли ҳуштагини чалди.
39'
Достонбек Ҳамдамов (Ўзбекистон) бурчак зарбасини амалга оширди, аммо тўп фақат ҳимоячилар тўдасига етиб борди ва улардан бири тўпни майдондан узоқлаштирди.
38'
Ҳожиакбар Алижонов (Ўзбекистон) тўпни жарима майдончасига узатди, аммо ҳимоячилардан бири ҳушёрлик кўрсатиб, тўпни узоқлаштирди. Тўп ўйин майдонидан ташқарида ва Ўзбекистон бурчак зарбасини ишлаб олди.
38'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) енгил жароҳат олганга ўхшайди, аммо кўринишидан у ўйинни давом эттира олади.
35'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) ҳозир жуда оғир вазиятни бошдан кечирмоқда. Унинг жароҳати қанчалик жиддий эканини ҳозир билиб оламиз.
34'
Аббосбек Файзуллаевнинг (Ўзбекистон) қоида бузганини кўрган Феликс Цвайер ҳуштагини чалишдан иккиланмади.
33'
56:44 – тўпга эгалик қилиш нисбати.
31'
Седрик Бакамбу (Конго ДР) ўйиндан ташқари ҳолатда қолгани сабабли ўйин тўхтатилди.
29'
Йоан Висса (Конго ДР) орқага таяниб, жарима майдончаси ичидан зарба йўллади, аммо тўп дарвоза тўсинидан юқорилаб учиб кетди.
27'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) амалга оширган бурчак зарбаси ҳеч қандай натижа бермади.
23'
Салқинлаш танаффуси давом этмоқда.
23'
Йоан Висса (Конго ДР) рақибига нисбатан ҳаддан ташқари куч ишлатиб қоида бузганига қарамай, ҳакам томонидан ҳеч қандай жазосиз қутулиб қолди.
21'🟨
Феликс Цвайер қўпол қоидабузарлиги учун Ноа Садикига (Конго ДР) сариқ карточка кўрсатди.
20'
Конго ДР томонидан киритилган гол қоидабузарлик сабабли видео ёрдамчи ҳакам тавсиясига кўра БЕКОР ҚИЛИНДИ.
19'VAR
Хьюстон, бизда муаммо бор! Ҳакам эҳтимолий қоидабузарликни кўриб чиқиш учун гол ВАР орқали текширилишига ишора қилди. Конго ДР футболчилари бундан хурсанд эмас.
18'⚽1-1
Натанаэль Мбуку (Конго ДР) гол киритди!
15'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) рақибларидан бирини кучли подкат билан йиқитганидан сўнг, Феликс Цвайер ҳуштагини чалди.
14'
Феликс Цвайер ҳуштагини чалди ва Жаҳонгир Ўрозов (Ўзбекистон) ҳужумдаги қоидабузарлиги учун жазоланди. Ҳакамдан тўғри қарор.
14'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончасига ошириб берди, бироқ ҳимоячилардан бири уни узоқлаштирди.
13'
Ҳожиакбар Алижонов (Ўзбекистон) тўпни шеригига узатишга ҳаракат қилди, бироқ ҳимоячи уни ишончли тарзда тўсиб қолди. Қанот ҳаками бурчак байроқчасини кўрсатди, Ўзбекистон бурчак зарбасини амалга оширади.
10'⚽1-0
Гол! Элдор Шомуродов (Ўзбекистон) тўпни дарвозабоннинг ёнидан ўтказиб, дарвозага жойлаб қўйди!
8'
Бриан Ципенга (Конго ДР) жарима майдончаси ичига ёриб кирувчи узатмани амалга оширди, бироқ узатма кучлилик қилди ва Абдувоҳид Неъматов дарвозани тарк этиб, тўпни эгаллаб олди.
4'
Натанаэль Мбуку (Конго ДР) қоидабузарликка йўл қўйди ва Феликс Цвайер дарҳол жарима зарбасини белгилади.
3'
Йоан Висса (Конго ДР) узатмага етиб борди ва узоқ масофадан дарвоза томон кучли зарба йўллади, бироқ тўп ўнг устундан анча четлаб ўтиб кетгани сабабли дарвозабоннинг қимирлашига ҳам ҳожат қолмади.
2'
Элдор Шомуродов (Ўзбекистон) томонидан киритилган гол офсайд сабабли бекор қилинди.
1'⚽0-1
Элдор Шомуродов (Ўзбекистон) томонидан киритилган гол офсайд сабабли бекор қилинди.
04:17
Бугунги учрашувга Феликс Цвайер ҳакамлик қилади.
…