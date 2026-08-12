Redmi K100 Pro Max als Flaggschiff mit riesigem Akku und leistungsstarkem Prozessor vorgestellt

Xiaomi hat sein neues und fortschrittlichstes Flaggschiff-Smartphone, das Redmi K100 Pro Max, offiziell vorgestellt. Laut ixbt.com vereint das Gerät hohe Leistung mit modernsten Technologien und dürfte einen wichtigen Schritt für den Mobilfunkmarkt darstellen. Neben Funktionen auf Flaggschiff-Niveau bietet das neue Gadget auch einzigartige Features. Ixbt.com berichtet .

Das Smartphone ist mit dem neuesten Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor ausgestattet, der zusammen mit LPDDR5X RAM und UFS 4.1 Speicher arbeitet. Für einen stabilen Betrieb verfügt das Gerät über ein vergrößertes Kühlsystem mit einer Zirkulationspumpe und einer Fläche von 6300 Quadratmillimetern. Dadurch wird eine Überhitzung auch bei anspruchsvollen Aufgaben und beim Spielen verhindert.

Display und fortschrittliche Funktionen

Das Gerät verfügt über ein flaches 6,9-Zoll-OLED-Display auf Basis des Materials M11 mit einer Auflösung von 2608 x 1200 Pixeln. Die Bildwiederholrate beträgt beeindruckende 185 Hz. Flüssige Bilder und hochwertige Multimedia-Funktionen heben das Nutzungserlebnis auf ein neues Niveau.

Für Fotos und Videos ist eine 200-Megapixel-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung zuständig. Ergänzt wird sie durch ein 50-Megapixel-Periskop-Teleobjektiv und ein 50-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv, die hochwertige Aufnahmen unter allen Bedingungen ermöglichen.

Akku und Abmessungen

Das wichtigste Merkmal des Modells ist der riesige 9070-mAh-Akku mit einem Siliziumanteil von 16 Prozent. Trotz der hohen Kapazität ist das Smartphone nur 8,45 mm dick und wiegt 238 g. Die Rückseite besteht aus glasfaserverstärktem Material, während das Gehäuse gemäß den Standards IP66, IP68 und IP69 vollständig gegen Wasser und Staub geschützt ist.

Das Gerät unterstützt kabelgebundenes Laden mit 100 W, kabelloses Laden mit 50 W sowie kabelgebundenes und kabelloses Reverse Charging mit 27 W beziehungsweise 22,5 W. Außerdem sind ein Ultraschall-Fingerabdruckscanner, ein USB 3.2 Gen 1 Anschluss, das Betriebssystem HyperOS 3.0 und ein spezielles Bose-Audiosystem mit 2.1-Kanälen integriert.

Auf dem chinesischen Markt beginnt der Preis des Redmi K100 Pro Max bei 4499 Yuan für die Version mit 12/256 GB, also etwa 670 Dollar. Die Topversion mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher kostet 5999 Yuan, umgerechnet etwa 890 Dollar. Während der Präsentation wurde außerdem eine kleinere Version namens Redmi K100 Pro vorgestellt.