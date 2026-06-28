WM 2026: Argentinien perfekt, Thriller in Gruppe J

Der letzte Spieltag der Gruppe J bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist beendet. Während Lionel Messis Argentinien einen weiteren Sieg feierte, wurde die parallele Partie zwischen Algerien und Österreich zu einem der dramatischsten Spiele der WM-Geschichte.

Jordanien gegen Argentinien: Ein Klassiker von Messi und Lo Celso

Die argentinische Nationalmannschaft beendete die Gruppenphase mit bester Stimmung. Bereits in der ersten Halbzeit trafen Giovani Lo Celso und Lautaro Martinez (per Elfmeter) und entschieden praktisch die Partie. Obwohl der Jordanier Al-Tamari in der 55. Minute den Rückstand verkürzte, setzte Lionel Messi in der 80. Minute den Schlusspunkt — 1:3.

Die Südamerikaner zogen mit einer Quote von 100 % (3 Siege in 3 Spielen) in die Playoffs ein. Jordanien schied ohne einen einzigen Punkt aus dem Turnier aus.

WM 2026. Gruppe J. 3. Spieltag Jordanien 1:3 Argentinien Tore: Tamari (55) — Lo Celso (19), Lautaro (31 Elf.), Messi (80).

Algerien gegen Österreich: Tor in der 90+6. Minute und ein 6-Tore-Drama

Das Duell zwischen den Vertretern Afrikas und Europas bot eine echte Tore-Show. Auf die Treffer von Marko Arnautovic und Marcel Sabitzer antworteten Belghali sowie der legendäre Riyad Mahrez für Algerien.

Das wahre Drama ereignete sich in der Nachspielzeit: In der 90+3. Minute schien Mahrez mit seinem Doppelpack den Sieg für Algerien perfekt zu machen, doch in der 90+6. Minute rettete Sasha Kalajdzic Österreich vor der Niederlage — 3:3. Dieses kampfbetonte Unentschieden führte beide Teams ins Achtelfinale.

Abschlusstabelle der Gruppe J

Nach den Spielen des 3. Spieltags stellt sich die Endsituation in der Gruppe wie folgt dar. Argentinien, Österreich und Algerien sicherten sich das Ticket für die Playoffs:

№ Teams Spiele S U N Tore Pkt 1 Argentinien 3 3 0 0 8:1 9 2 Österreich 3 1 1 1 6:6 4 3 Algerien 3 1 1 1 5:7 4 4 Jordanien 3 0 0 3 3:8 0

Aufstellungen: