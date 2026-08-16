Jürgen Klopp nimmt seine Arbeit bei der deutschen Nationalmannschaft auf

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Jürgen Klopp nimmt seine Arbeit bei der deutschen Nationalmannschaft auf

Jürgen Klopp, der neue Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft, besuchte die DFB-Zentrale in Frankfurt und nahm offiziell seinen ersten Arbeitstag auf. Goal.com berichtet, dass der renommierte Trainer, der Julian Nagelsmann Ende Juli ablöste, seine kurzfristigen Pläne und seine langfristige Vision für die Zukunft der Nationalmannschaft vorgestellt hat. Darüber berichtet Goal.com.

Der 59-jährige Trainer, der für seine erfolgreichen Stationen bei Borussia Dortmund und dem FC Liverpool bekannt ist, veröffentlichte in den sozialen Medien Fotos, die die Atmosphäre an seinem neuen Arbeitsplatz zeigen. Obwohl die Verantwortung groß ist, hat Jürgen Klopp seinen typischen Humor nicht verloren. In seinem ersten Interview mit der offiziellen DFB-Website sprach er mit einem Lächeln über die Nachrichten, die er seinen Freunden geschickt hatte.

Neue Aufgabe und erste Scherze

Klopp zufolge begann er, seine WhatsApp-Nachrichten an Freunde mit „Bundestrainer Klopp“ zu unterschreiben. Auch wenn das ziemlich ungewöhnlich klingt, betonte er, dass diese Anrede im Kreis enger Freunde durchaus passend sei. Mit dem Arbeitsbeginn richtete der Trainer seine volle Aufmerksamkeit jedoch auf die ernsten Aufgaben.

Das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 hatte im Land für große Enttäuschung gesorgt. Dennoch stellte der erfahrene Trainer klar, dass er nicht vorhabe, das bestehende Fundament vollständig einzureißen und bei null anzufangen. Er wolle das vorhandene Potenzial der Mannschaft bewahren und zugleich weiterentwickeln.

Keine Pläne für einen radikalen Umbau der Mannschaft

„Wenn eine Weltmeisterschaft nicht wie erhofft verläuft, könnte man auf den Gedanken kommen, alles müsse auf einem weißen Blatt neu beginnen. Doch das ist keineswegs zwingend notwendig“, sagte Klopp. Seine Arbeit begann er nicht mit direktem Kontakt zu den Spielern, sondern mit der Stärkung der internen Verbindungen im deutschen Fußballsystem.

Während derzeit zahlreiche Spieler aus dem Sommerurlaub zurückkehren, setzt der Trainer auf den menschlichen Faktor. Er betonte, dass er zwei zentrale Verantwortungsbereiche übernommen habe: die A-Nationalmannschaft und alle übrigen Prozesse. Zu diesem Zweck besucht er andere Bundesliga-Klubs und tauscht sich mit deren Trainern aus.

Schritte in Richtung Zukunft

Jürgen Klopp plant, vor Saisonbeginn möglichst viele Klubs und Spieler persönlich zu treffen. Er hält es für wichtig, nicht nur die Statistiken der Spieler zu kennen, sondern auch zu verstehen, was sie antreibt, woher sie kommen und wohin sie wollen. Dieser schrittweise Ansatz soll eine solide Grundlage für künftige Erfolge der deutschen Nationalmannschaft schaffen.

Jürgen KloppDeutschlandDFBFußballBundesliga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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