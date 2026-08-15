Davide Frattesi verabschiedet sich von Inter und wechselt zu Lazio

Einer der wichtigsten Transfers der letzten Tage in der Welt des italienischen Fußballs ist über die Bühne gegangen. Mittelfeldspieler Davide Frattesi hat sich offiziell von Inter und seinen Fans verabschiedet und wird seine Karriere bei Lazio fortsetzen. Laut Angaben von Goal.com wechselte der Spieler per Leihe mit Kaufoption zum römischen Klub, und diese Einigung wurde nach schwierigen Verhandlungen in letzter Minute erfolgreich abgeschlossen, berichtet Goal.com. berichtet Goal.com.

Davide Frattesi spielte drei Saisons lang für die Mailänder. In dieser Zeit bestritt er 122 Pflichtspiele in allen Wettbewerben, erzielte dabei 15 Tore und gab 12 Vorlagen. Seine Aktivität auf dem Platz und seine Aktionen in entscheidenden Momenten trugen wesentlich zum Erfolg des Teams bei.

Emotionaler Abschied und Veränderungen

Der Spieler hinterließ auf seiner Social-Media-Seite eine emotionale Abschiedsbotschaft an die Inter-Fans. Darin wurde betont, dass die Beziehung nicht immer reibungslos verlief, die gemeinsam erlebten hellen Momente jedoch unvergessen bleiben werden. Davide hob besonders hervor, dass die Unterstützung der Fans ihm eine ganz besondere Kraft verliehen habe.

Er schrieb, es sei normal, dass Parteien manchmal nicht zueinander passen und gewisse Schwierigkeiten auftreten. „Vielleicht waren wir nicht dazu bestimmt, zusammen zu bleiben, aber in jenen Momenten haben wir den Himmel in zwei Hälften gerissen“, schrieb der Mittelfeldspieler in seiner Botschaft. Er erinnerte daran, dass die Atmosphäre im Giuseppe-Meazza-Stadion ihm das Gefühl gab, unbesiegbar zu sein.

Transferdetails und Vertragsbedingungen

Der Spieler erklärte, dass nach dem jüngsten verlorenen Finale eine Veränderung in seinem Inneren stattgefunden habe. Daher äußerte er, dass es eine faire Entscheidung sei, wenn bei Inter nur Spieler bleiben, die sich zu hundert Prozent einbringen können. Er betonte, dass er seine Mitbrüder und -schwestern in seinen Teamkollegen sah und für immer ein treuer Fan des Klubs bleiben werde.

In finanzieller Hinsicht erwies sich dieser Transfer für Inter als durchaus lukratives Geschäft. Quellen zufolge nehmen die Mailänder durch den Verkauf des Spielers rund 15 Millionen Euro ein. Zudem wurde vereinbart, dass 50 Prozent des Kapitalgewinns bei einem zukünftigen Weiterverkauf des Spielers an einen anderen Verein bei seinem Ex-Klub verbleiben.

Für Lazio gilt dieser Transfer als wichtiger Schritt zur Verstärkung des zentralen Mittelfelds. Die Ankunft eines erfahrenen und motivierten Spielers wie Davide Frattesi soll dem römischen Klub zusätzlichen Aufschwung im Kampf um seine Ziele geben. In seinem neuen Team wird der Spieler bestrebt sein, seine besten Qualitäten zu zeigen.