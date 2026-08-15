Der Tensor-G6-Prozessor der Google-Pixel-11-Smartphones ist entgegen den Erwartungen nicht 2 nm groß

Der neu vorgestellte Tensor-G6-Prozessor für Googles Pixel-11-Smartphone-Reihe sorgt in der Technologiewelt für intensive Diskussionen. Laut ixbt.com wurde bekannt, dass dieser SoC entgegen den Erwartungen vieler nicht bei TSMC im 2-nm-Verfahren gefertigt wird. Dies zeigt erneut deutlich, wie komplex die Kosten der Halbleiterproduktion und technologische Sprünge im modernen Markt für mobile Geräte sind. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Bei der Präsentation betonte die Google-Führung besonders die deutlich gesteigerte Energieeffizienz des neuen Chips. Journalisten fiel jedoch auf, dass das Unternehmen während der Präsentation absichtlich keine Angaben zum genauen Fertigungsprozess des Prozessors machte. Später bestätigte einer der Google-Vizepräsidenten diese Information und erklärte, dass der Tensor G6 tatsächlich in TSMC-Werken im 3-nm-Verfahren gefertigt wird.

Der Fertigungsprozess und seine Details

Experten zufolge ist weiterhin unklar, welches konkrete 3-nm-Verfahren für den Tensor G6 eingesetzt wurde. Analysten vermuten jedoch, dass es sich um den für den Tensor G5 der vorherigen Generation verwendeten N3P-Prozess oder eine ähnliche fortschrittliche Technologie handeln könnte. Obwohl kein Wechsel zu 2-nm-Standards erfolgt ist, erzielt der neue Prozessor weiterhin gute Werte bei der Energieeffizienz.

Experten nennen finanzielle Faktoren als Hauptgrund für diese Entscheidung. Der Umstieg auf einen neuen 2-nm-Fertigungsprozess hätte die Produktionskosten eindeutig stark erhöht. Angesichts der weltweit steigenden Preise für schnellen und permanenten Speicher hätte sich ein solcher Schritt für das Unternehmen wirtschaftlich möglicherweise nicht gerechtfertigt.

Preispolitik und Marktauswirkungen

Unter Berücksichtigung der Marktbedingungen sah sich Google gezwungen, eine sehr vorsichtige Preispolitik zu verfolgen. Insbesondere wurde das Basismodell Pixel 11 im Vergleich zum vorherigen Pixel 10 um 100 US-Dollar teurer. Da sich die interne Speicherkapazität des neuen Modells jedoch verdoppelt hat, wird deutlich, dass Google den Smartphone-Preis nicht künstlich erhöht hat.

Angesichts der aktuellen schwierigen Marktbedingungen war die Verdoppelung der Speicherkapazität bei gleichzeitig relativ stabilem Preis für Verbraucher eine unerwartete, aber positive Nachricht. Dass der Tensor-G6-Prozessor auf dem 3-nm-Niveau bleibt, zeigt, wie wichtig ein Gleichgewicht zwischen technologischen Möglichkeiten und wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit ist.