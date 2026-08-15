Paris Saint-Germain hat die Verpflichtung von Barcelonas Angreifer Ferran Torres offiziell bekannt gegeben. Laut Goal.com zahlte der französische Meister 50 Millionen Euro für den 26-jährigen Stürmer an den katalanischen Klub und stattete ihn mit einem langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2031 aus. Das berichtet Goal.com berichtet .

Die am frühen Samstagmorgen abgeschlossene Vereinbarung trat sofort in Kraft. Der erfahrene Spieler, der Weltmeister ist, soll die Möglichkeiten in der Offensive des Pariser Klubs weiter vergrößern. PSG-Cheftrainer Luis Enrique betonte ausdrücklich, dass die Verpflichtung den Kader weiter verstärkt habe.

Luis Enrique und Ferran Torres wieder vereint

PSG-Trainer Luis Enrique machte auf einer Pressekonferenz vor der Trophée des Champions (französischer Supercup) keinen Hehl aus seiner Freude über die Verpflichtung des Spaniers. Nach Ansicht des Trainers passen Torres’ Vielseitigkeit und Siegermentalität perfekt zur Mannschaft.

"Ich freue mich, dass er zu uns kommt. Ich denke, dass wir die Mannschaft verstärken, weil wir auf dem Transfermarkt immer nach guten Möglichkeiten suchen", zitierte Goal.com Enrique.

Der Trainer fügte hinzu, dass Torres auf internationaler Ebene viel Erfahrung gesammelt habe. Seine Fähigkeit, auf jeder Position auf dem Spielfeld zu spielen, hebe ihn von anderen ab. Enrique betonte, dass der Charakter des Spielers für den Pariser Klub äußerst wichtig sei.

Eine neue Herausforderung und Pläne für die Zukunft

Dieser Transfer leitet nach ihrer gemeinsamen Zeit bei der spanischen Nationalmannschaft das nächste Kapitel in den Karrieren von Luis Enrique und Ferran Torres ein. Enrique hatte dem Spieler einst die Möglichkeit zu seinem Debüt in der Nationalmannschaft gegeben. Diese enge Verbindung wird die Eingewöhnung des Angreifers in Frankreich zweifellos beschleunigen.

Die PSG-Führung, darunter Klubpräsident und Sportdirektor Luis Campos, arbeitet weiterhin aktiv auf dem Transfermarkt. Die Mannschaft will ihren Kader umfassend verstärken – nicht nur für die heimische Liga, sondern auch für die Champions League.