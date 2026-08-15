Polizeihund Deke erhält ungewöhnliche Behandlung: Titanüberzüge für seine Zähne

·17·Welt
Polizeihund Deke erhält ungewöhnliche Behandlung: Titanüberzüge für seine Zähne

Der in den USA eingesetzte Polizeihund Deke beschädigte sich während seines Dienstes schwer die Zähne. Tierärzte nutzten eine ungewöhnliche Methode, um seine Gesundheit und seinen weiteren Dienst zu erhalten.

Schwer beschädigte Zähne

Polizeihunde setzen ihre Zähne während des Dienstes aktiv ein. Daher können im Laufe der Zeit Abnutzung und Brüche auftreten.

Nachdem Deke eine solche Verletzung erlitten hatte, wurde er zu Tierärzten gebracht.

Seine beschädigten Zähne erhielten speziell angefertigte Titanüberzüge.

Warum Titan?

Die Überzüge sollen die Zähne nicht einfach nur stärken. Sie helfen, weitere Brüche und Infektionen zu verhindern.

Titan ist leicht, robust und besonders langlebig.

Neue Möglichkeiten für Diensthunde

Experten zufolge können solche Behandlungen Polizei- und Militärhunden der K-9-Einheiten ermöglichen, länger gesund zu bleiben und ihren Dienst zu leisten.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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