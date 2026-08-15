Vater in Brasilien festgenommen, nachdem er ChatGPT um Rat zum Mord an seinem Sohn bat

·5·Welt
Vater in Brasilien festgenommen, nachdem er ChatGPT um Rat zum Mord an seinem Sohn bat

In Brasilien wurde ein möglicher Mordplan gegen einen 14-Jährigen offenbar durch ChatGPT-Chats aufgedeckt und der Polizei gemeldet. Das berichtete G1.

Verdächtiger besprach seinen Plan mit künstlicher Intelligenz

Nach Angaben der Polizei im Bundesstaat Espírito Santo hatte der 43-jährige Mann aus Eunápolis mehrere Monate lang keinen Unterhalt zahlen wollen und mit einem Chatbot Pläne besprochen, seinem Kind zu schaden.

In den Chats machte er detaillierte Angaben zu seinen Absichten und bat um Rat, wie er sie umsetzen könne.

Nachdem der gefährliche Inhalt der Nachricht erfasst worden war, wurden die Informationen offenbar an das US-amerikanische Federal Bureau of Investigation weitergeleitet.

Nachdem das FBI Kontakt zu brasilianischen Behörden aufgenommen hatte, wurde eine Untersuchung eingeleitet. Die Polizei durchsuchte die Wohnung des Verdächtigen und stellte fest, dass sein Plan ernst gemeint war.

Der Mann wurde bislang nicht festgenommen, da er seinen Plan noch nicht umsetzen konnte. Die Ermittlungen dauern an.

Die Behörden erklärten, der Jugendliche sei derzeit in Sicherheit und es würden Schutzmaßnahmen für ihn getroffen.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Polizeihund Deke erhält ungewöhnliche Behandlung: Titanüberzüge für seine ZähnePolizeihund Deke erhält ungewöhnliche Behandlung: Titanüberzüge für seine ZähneHeute, 17:48Zwei Frauen finden 86.000 Euro in bar in ausrangierten Möbeln: Wie wurde das Vermögen aufgeteilt?Zwei Frauen finden 86.000 Euro in bar in ausrangierten Möbeln: Wie wurde das Vermögen aufgeteilt?Heute, 17:37Die 14-jährige Huma mit Down-Syndrom spart nach einem Traum von der Kaaba für die Umra und bewegt alleDie 14-jährige Huma mit Down-Syndrom spart nach einem Traum von der Kaaba für die Umra und bewegt alleHeute, 17:32Pakistanische Frau gewinnt mit ihrem ersten Los 1 Million DollarPakistanische Frau gewinnt mit ihrem ersten Los 1 Million DollarHeute, 12:08Frau in Tadschikistan durch Schüsse aus Afghanistan getötetFrau in Tadschikistan durch Schüsse aus Afghanistan getötetHeute, 11:20Roboter bettelt in China: Seine Bitte verblüfftRoboter bettelt in China: Seine Bitte verblüfftHeute, 10:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals