Der französische Meister Paris Saint-Germain hat im Sommer-Transferfenster den nächsten großen Transfer getätigt. Der Cheftrainer der Mannschaft äußerte sich erstmals ausführlich zum spanischen Stürmer Ferran Torres , der vom FC Barcelona zum Pariser Klub gewechselt ist. Luis Enrique nahm Stellung.

Der spanische Coach lobte die Fähigkeiten des 26-jährigen Angreifers, den er aus der Nationalmannschaft bestens kennt, und betonte, dass der Transfer die Offensive von PSG deutlich verstärken werde.

„Ferran kann überall im Angriff spielen“

Im Gespräch mit Journalisten erklärte Luis Enrique, dass die taktische Vielseitigkeit des Neuzugangs ein großer Vorteil für die Mannschaft sei:

„Ich freue mich sehr über die Verpflichtung von Ferran Torres. Wir verstärken unseren Kader weiter. Als Mannschaft müssen wir immer offen für die besten Möglichkeiten auf dem Markt sein, und Ferran ist ein echter Weltklassespieler. Wir kennen sein Potenzial sehr gut. Er kann sich schnell an unsere spielerischen Anforderungen anpassen und, was am wichtigsten ist, auf jeder Position in der Offensive gleich stark agieren. Einen solchen vielseitigen Fußballer im Kader zu haben, ist sehr wichtig. Gemeinsam mit Sportdirektor Luis Campos werden wir weiter daran arbeiten, die Mannschaft zu verstärken.“

Weltmeister und seine Statistik beim FC Barcelona

Ferran Torres hat in den vergangenen Jahren nicht nur auf Klubebene, sondern auch auf internationaler Bühne Leistungen auf höchstem Niveau gezeigt:

Torgefahr im Klub: In der vergangenen Vereinssaison kam der Stürmer in allen Wettbewerben insgesamt auf 49 Einsätze, 21 Tore und 3 Vorlagen ;

Historischer Sieg: Torres erzielte im Finale der Weltmeisterschaft 2026 das entscheidende Tor gegen Argentinien und führte die spanische Nationalmannschaft zum ersten großen Weltmeistertitel;

Marktwert: Das renommierte Portal Transfermarkt bewertet den Transferwert des 26-Jährigen derzeit mit 55 Millionen Euro.

PSG will unter Luis Enrique in der neuen Saison Ferran Torres’ vielseitiges Talent nutzen, um in der Ligue 1 und der UEFA Champions League die höchsten Ziele zu erreichen.

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