Das Spiel zwischen Kolumbien und Portugal im Rahmen der Weltmeisterschaft blieb nicht nur durch den Kampf auf dem Platz, sondern auch durch das Treffen zweier alter Freunde in Erinnerung. Die ehemaligen Real Madrid-Stars James Rodriguez und Cristiano Ronaldo demonstrierten nach dem Aufeinandertreffen in Miami erneut ihren gegenseitigen Respekt und ihre freundschaftlichen Bande. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Im entscheidenden Spiel der Gruppenphase trennten sich die Mannschaften 0:0. Dieses Ergebnis ermöglichte es Kolumbien, die Gruppe G mit 7 Punkten anzuführen, während Portugal mit 5 Punkten als Zweiter in die Play-offs einzog. Das Hauptereignis der Partie war jedoch der herzliche Austausch zwischen den beiden Kapitänen vor dem Spiel und in der Halbzeitpause.

Freundschaft und Bewunderung auf dem Platz

Wie Marca berichtet, nannte Rodriguez Ronaldo vor Spielbeginn scherzhaft „alt“, woraufhin der portugiesische Star ihn als „Bruder“ in den Arm nahm. Ihre Freundschaft entwickelte sich 2014, nachdem James zu Real Madrid gewechselt war. Laut dem kolumbianischen Fußballer war er oft Gast im Haus von Ronaldo, und es entstand eine sehr starke Verbindung zwischen ihnen.

In einem Interview mit ESPN nach dem Spiel sprach James Rodriguez bewegt über seinen ehemaligen Teamkollegen. Er hob besonders hervor, dass Ronaldo trotz seines 41. Lebensjahres immer noch auf höchstem Niveau spielt und seine sportliche Form bewahrt hat.

„Wir haben lange gesprochen. Er war mein engster Freund während der Zeit bei Real Madrid und ist ein wunderbarer Mensch. Schauen Sie sich seine körperliche Verfassung mit 41 an, sehen Sie, was er leistet. Er ist ein echtes Vorbild für alle und ein großartiger Sportler. Ich betrachte ihn mit großer Zuneigung und Respekt“, betonte Rodriguez.

Können, das über die Jahre nicht verblasst

Obwohl Cristiano Ronaldo derzeit in Saudi-Arabien und James Rodriguez beim US-Team Minnesota spielen, hat die Distanz ihre Freundschaft nicht beeinflusst. Laut Goal.com führt der portugiesische Stürmer weiterhin in den renommiertesten Turnieren des Weltfußballs, was die Bewunderung für seinen Professionalismus weiter steigert.

Dieses Spiel bewies einmal mehr, dass Cristiano Ronaldo nicht nur sportliche Erfolge feiert, sondern auch ein enormes Ansehen unter seinen Kollegen genießt. Für Fußballfans in Usbekistan weckt die Zusammenarbeit dieser beiden Stars zweifellos leuchtende Erinnerungen an die „goldene Ära“ von Real Madrid.