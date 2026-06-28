Trump bewertet Messi höher als Pele: „Es ist ein Vergnügen, ihn spielen zu sehen“

US-Präsident Donald Trump hat eine Aussage über Lionel Messi gemacht, die in der Fußballwelt für große Diskussionen sorgen könnte. Er lobte den 39-jährigen argentinischen Star überschwänglich und verglich ihn mit dem legendären Pele.

Trumps Worte fallen in eine Zeit, in der Messi bei der Weltmeisterschaft 2026 ein weiteres beeindruckendes Ergebnis erzielt hat.

«Messi kann als stärker als Pele bezeichnet werden»

Das US-Oberhaupt betonte, dass es ihm große Freude bereite, die Bewegungen des argentinischen Fußballers auf dem Platz zu beobachten.

«Er ist der einzige Fußballer, von dem ich sagen kann, dass er stärker als Pele ist. Es ist ein Vergnügen, Messi spielen zu sehen», zitierte The Touchline Trump.

Diese Aussage könnte die Debatte darüber, wer der größte Spieler der Fußballgeschichte ist, weiter anheizen.

Tor nach Einwechslung

Argentinien besiegte Jordanien im letzten Spiel der Gruppenphase mit 3:1.

Messi begann das Spiel auf der Ersatzbank. Doch nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit steuerte er eines der Tore seines Teams bei.

Damit beendete Argentinien die Gruppe auf dem ersten Platz und zog in die K.-o.-Runde ein.

Mit 39 Jahren immer noch nicht zu stoppen

Lionel Messi hat bei dieser Weltmeisterschaft bisher 6 Tore erzielt.

Seine wichtigsten Statistiken:

Kennzahl Ergebnis Alter 39 Tore bei der WM 2026 6 Ergebnis in der Gruppe 1. Platz Nächste Runde K.-o.-Phase

Obwohl er fast 40 Jahre alt ist, bleibt Messi einer der Hauptakteure im argentinischen Angriff.

Pele oder Messi — wer ist größer?

Der Vergleich zwischen Pele und Messi ist eines der komplexesten Themen im Fußball. Sie spielten in verschiedenen Epochen, unter unterschiedlichen Bedingungen und Spielstilen.

Trump hat seine Wahl jedoch klar kommuniziert: In seinen Augen ist Messi der einzige Fußballer, der über Pele gestellt werden kann.

Wer ist Ihrer Meinung nach der Größte der Fußballgeschichte: Pele oder Messi? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.