Liverpool Interessiert Sich Für Pariser Talent, Doch Ein Anderes Ziel Hat Priorität

Liverpool hat sich in den letzten Tagen des Sommertransferfensters auf Frankreich konzentriert, um die Offensive zu verstärken. Obwohl das junge Talent Ibrahim Mbaye von Paris Saint-Germain das Interesse des Klubs von der Merseyside geweckt hat, zeichnet sich ab, dass er nicht das wichtigste Transferziel ist. Dieser Schritt gehört zu den Maßnahmen, mit denen das Team seine Wettbewerbsfähigkeit in der kommenden Saison sichern will, wie Goal.com berichtet .

Laut ixbt.com und dem französischen Journalisten Romain Molina zieht Liverpool zwar die Transfers der PSG-Spieler Bradley Barcola und Ibrahim Mbaye gleichermaßen in Betracht, doch das Interesse an ihnen ist unterschiedlich stark. Molina zufolge steht Mbaye auf der Shortlist des englischen Klubs, ist aber nicht die erste Wahl. Diese Situation hat die Einschätzung von der Zukunft des jungen Spielers und Liverpools Vorgehen auf dem Transfermarkt verändert.

Der Faktor des Beraters und die Transferbedingungen

Nach Einschätzung des Experten hängt Ibrahim Mbayes Zukunft zu einem großen Teil von den Aktivitäten seines Beraters Jorge Mendes ab. Mendes nutzt seinen Einfluss, um die Situation bis zum Ende des Transferfensters zu verändern. Die hohe Ablöseforderung von Paris Saint-Germain und Mendes’ fehlende ebenso starken Verbindungen zur Liverpool-Führung wie bei anderen Vereinbarungen erschweren den Transfer jedoch.

Im Vergleich zu Bradley Barcolas Berater Moussa Sissoko verfolgt Mendes einen etwas anderen Ansatz. Anders als Sissoko stützt sich Mendes stärker auf seine Kontakte zu den Klubs und seine eigenen Interessen als auf die persönlichen Wünsche des Spielers. Auch die hohe von Paris Saint-Germain geforderte Ablöse sorgt bei Liverpool für Vorsicht.

Alternative Optionen

Sollte ein Transfer von Mbaye nicht zustande kommen, hat die Liverpool-Führung weitere Alternativen für die Flügelpositionen vorbereitet. Das Scouting-Team beobachtet aufmerksam mehrere junge Talente aus der Premier League und anderen europäischen Ligen.

Yankuba Minteh von Brighton

Matias Fernandez-Pardo von Lille

Ryan von Bournemouth

Diese Spieler wurden von Liverpools Scouting-Abteilung umfassend analysiert und bleiben die wichtigsten Kandidaten, um die Offensive vor dem Ende des Transferfensters zu verstärken.