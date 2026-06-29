Fußballkrise in Südkorea: Präsident fordert Untersuchung

Das Ausscheiden der südkoreanischen Nationalmannschaft bereits in der Gruppenphase der WM 2026 hat im Land für große Empörung gesorgt. Nach dem Misserfolg trat nicht nur der Trainer zurück, sondern auch Präsident Lee Jae-myung griff in die Situation ein.

Der Präsident forderte eine offizielle Untersuchung der Gründe für den erfolglosen WM-Einsatz der Nationalmannschaft und kritisierte den ehemaligen Cheftrainer Hong Myung-bo scharf.

«Ich bin über das Ergebnis völlig fassungslos»

Lee Jae-myung bewertete das Abschneiden der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft als unerwartet und als schweren Schlag.

«Ich bin über dieses Ergebnis nicht nur überrascht, sondern völlig fassungslos», sagte der Präsident.

Er betonte, dass die Besetzung von Positionen, die große Verantwortung erfordern, direkten Einfluss auf das Endergebnis hat.

Präsident kritisiert Trainerernennung

In seiner Erklärung legte Lee Jae-myung besonderen Wert auf die getroffenen Personalentscheidungen.

«Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass Personalentscheidungen alles bestimmen. Wenn eine unfähige Person auf eine so wichtige Position ernannt wird, ist das Ergebnis glasklar», sagte er.

Diese Worte wurden als offene Kritik am zurückgetretenen Cheftrainer Hong Myung-bo aufgefasst.

Was hat Südkorea gefehlt?

Südkorea beendete die Gruppenphase mit 3 Punkten und belegte den dritten Platz in seiner Gruppe.

Dieses Ergebnis reichte jedoch nicht für den Einzug in die K.o.-Runde aus. Das Team gehörte nicht zu den besten Gruppendritten und schied vorzeitig aus dem Turnier aus.

Statistik Ergebnis Erreichte Punkte 3 Gruppenplatzierung 3. Platz K.o.-Runde Nicht qualifiziert Endresultat Aus dem Turnier ausgeschieden

Ursachen des Misserfolgs werden untersucht

Der Präsident beschränkte seine Reaktion nicht nur auf Kritik.

Er beauftragte das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus mit folgenden Aufgaben:

vollständige Untersuchung der Gründe für das WM-Scheitern;

Analyse der Vorbereitungs- und Managementprozesse;

Überprüfung der Personalentscheidungen;

Erarbeitung von Maßnahmen, um eine Wiederholung dieses Zustands in Zukunft zu verhindern.

Somit ist das Ergebnis der südkoreanischen Nationalmannschaft bei der WM 2026 von einer Sportfrage zu einer Diskussion auf staatlicher Ebene geworden.

Wird es große Veränderungen im koreanischen Fußball geben?

Der Rücktritt von Hong Myung-bo und die Anordnung einer offiziellen Untersuchung durch den Präsidenten deuten darauf hin, dass im koreanischen Fußball ernsthafte Reformen eingeleitet werden könnten.

Die Hauptfrage ist nun, ob das Problem nur beim Cheftrainer lag oder ob es auch schwerwiegende Mängel im Management-System der Nationalmannschaft gibt.

Wer ist Ihrer Meinung nach hauptsächlich verantwortlich für das Scheitern der Nationalmannschaft: der Trainer, der Verband oder die Spieler? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel mit Fußballfans.