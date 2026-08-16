Jamal Musiala bricht auf dem Platz zusammen: Beunruhigende Szene beim FC Bayern

Der FC Bayern München erlebte in einem Vorbereitungsspiel eine äußerst beunruhigende Situation. Im Telekom Cup gegen RB Leipzig fühlte sich Mittelfeldspieler Jamal Musiala plötzlich unwohl und brach auf dem Platz zusammen. Der Vorfall ereignete sich während eines intensiven Spiels bei drückender Hitze in München und versetzte Fans sowie Trainerstab in große Sorge. Goal.com berichtet darüber.

Wie Goal.com berichtet, ereignete sich der Notfall gegen Ende der zweiten Halbzeit, kurz nachdem der 23-jährige deutsche Fußballer ein Tor erzielt und damit den 3:1-Sieg seiner Mannschaft gesichert hatte. Der offensive Mittelfeldspieler, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden war, wirkte am Ende der Partie benommen und konnte sich kaum auf den Beinen halten.

Ismael Saibaris Heldentat und medizinische Hilfe

Der Neuzugang Ismael Saibari erkannte sofort, wie ernst die Situation war, reagierte instinktiv und verhinderte, dass sein Mitspieler hart auf dem Boden aufschlug, indem er ihn auffing. Nach der ersten Aufregung ließ die Anspannung im Stadion etwas nach, als die medizinischen Mitarbeiter in Richtung Ersatzbank den Daumen nach oben zeigten und signalisierten, dass die Situation unter Kontrolle sei.

Anschließend verließ Jamal Musiala mit Unterstützung der Ärzte und seiner Mitspieler auf eigenen Beinen den Platz. Für ihn kam Bara Sapoko Ndiaye ins Spiel. Bemerkenswert ist, dass dies das erste Spiel des marokkanischen Mittelfeldspielers Ismael Saibari war, der im Sommer von PSV Eindhoven gekommen war. Er hatte Musialas Tor vorbereitet und spielte nun auch eine wichtige Rolle dabei, die Gesundheit seines Mitspielers zu schützen.

Stellungnahme der Vereinsführung und weitere Verletzungen

Bayerns Sportdirektor Max Eberl beantwortete nach dem Spiel in der Mixed Zone die Fragen der Journalisten und gab eine beruhigende Einschätzung zu Musialas Zustand ab: „Das Wichtigste ist, dass es ihm gut geht!“ Auf der Pressekonferenz standen jedoch nicht nur Musialas Zustand, sondern auch weitere personelle Probleme in Vincent Kompanys Mannschaft im Mittelpunkt.

Verteidiger Konrad Laimer musste das Spielfeld bereits zehn Minuten nach dem Anpfiff wegen Schmerzen im Bein verlassen. Bei der Einschätzung von Laimers Verletzung äußerte sich Max Eberl vorsichtig. Nach Angaben des Funktionärs hatte der Fußballer einen heftigen Schlag abbekommen, woraufhin sein Bein schnell anschwoll. Deshalb wurde er vorsichtshalber ausgewechselt. Wie lange der Heilungsprozess dauern wird, lässt sich derzeit jedoch noch nicht genau sagen.