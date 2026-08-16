Wer gewinnt in der Türkei den Goldenen Schuh? KI prognostiziert die Torzahl der Favoriten
Die Saison 2026/2027 der türkischen Süper Lig begann mit einem überraschenden Ergebnis. Der amtierende Meister Galatasaray spielte gegen den Liga-Neuling Çorum 2:2. Beide Tore des Istanbuler Spitzenklubs erzielte der nigerianische Starstürmer Victor Osimhen .
Dank ihrer hochkarätigen Besetzung dürfte die Meisterschaft in dieser Saison zum umkämpftesten und intensivsten Rennen um die Torjägerkrone der Geschichte werden.
Europas Stars wechseln in die Türkei: Harte Konkurrenz um die Torjägerkrone
In der vergangenen Saison erzielten unser Landsmann Eldor Shomurodov und der Nigerianer Paul Onuachujeweils 22 Tore und wurden damit zu den Torschützenkönigen der Liga. Zu ihnen gesellen sich nun Stars wie Marco Asensio und Leroy Sané sowie einige der herausragendsten Angreifer des Weltfußballs, die zur neuen Saison in die Türkei gewechselt sind.
Top-Torjäger aus den großen Ligen wie Mohamed Salah, Dušan Vlahović, Mason Greenwood und Leandro Trossard sowie Romelu Lukaku laufen nun auf den türkischen Fußballplätzen auf.
Künstliche Intelligenz sagt voraus: Wer erzielt wie viele Tore?
Um die hitzige Debatte unter den Fans zu beleuchten, simulierten Experten das Rennen um die Torjägerkrone mithilfe künstlicher Intelligenz und spezieller Computeralgorithmen.
Laut der Analyse gilt Victor Osimhen, der am ersten Spieltag einen Doppelpack erzielte, als Topfavorit. Die vollständige Prognose sieht folgendermaßen aus:
Victor Osimhen — 25 Tore
Paul Onuachu — 23 Tore
Dušan Vlahović — 20 Tore
Romelu Lukaku — 19 Tore
Mohamed Salah — 18 Tore
Mason Greenwood — 16 Tore
Eldor Shomurodov — 15 Tore
Leandro Trossard — 13 Tore
Vedat Muriqi — 13 Tore
Barış Alper Yılmaz — 12 Tore
Oh Hyeon-gyu — 9 Tore
Andreas Skov Olsen — 8 Tore
Der intensive Kampf während der Saison wird zeigen, wie zutreffend diese KI-Prognosen sind und wer am Ende die Torjägerkrone gewinnt.
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Ihren Bekannten auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken.
…