Wer gewinnt in der Türkei den Goldenen Schuh? KI prognostiziert die Torzahl der Favoriten

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Wer gewinnt in der Türkei den Goldenen Schuh? KI prognostiziert die Torzahl der Favoriten

Die Saison 2026/2027 der türkischen Süper Lig begann mit einem überraschenden Ergebnis. Der amtierende Meister Galatasaray spielte gegen den Liga-Neuling Çorum 2:2. Beide Tore des Istanbuler Spitzenklubs erzielte der nigerianische Starstürmer Victor Osimhen .

Dank ihrer hochkarätigen Besetzung dürfte die Meisterschaft in dieser Saison zum umkämpftesten und intensivsten Rennen um die Torjägerkrone der Geschichte werden.

Europas Stars wechseln in die Türkei: Harte Konkurrenz um die Torjägerkrone

In der vergangenen Saison erzielten unser Landsmann Eldor Shomurodov und der Nigerianer Paul Onuachujeweils 22 Tore und wurden damit zu den Torschützenkönigen der Liga. Zu ihnen gesellen sich nun Stars wie Marco Asensio und Leroy Sané sowie einige der herausragendsten Angreifer des Weltfußballs, die zur neuen Saison in die Türkei gewechselt sind.

Top-Torjäger aus den großen Ligen wie Mohamed Salah, Dušan Vlahović, Mason Greenwood und Leandro Trossard sowie Romelu Lukaku laufen nun auf den türkischen Fußballplätzen auf.

Künstliche Intelligenz sagt voraus: Wer erzielt wie viele Tore?

Um die hitzige Debatte unter den Fans zu beleuchten, simulierten Experten das Rennen um die Torjägerkrone mithilfe künstlicher Intelligenz und spezieller Computeralgorithmen.

Laut der Analyse gilt Victor Osimhen, der am ersten Spieltag einen Doppelpack erzielte, als Topfavorit. Die vollständige Prognose sieht folgendermaßen aus:

  • Victor Osimhen — 25 Tore

  • Paul Onuachu — 23 Tore

  • Dušan Vlahović — 20 Tore

  • Romelu Lukaku — 19 Tore

  • Mohamed Salah — 18 Tore

  • Mason Greenwood — 16 Tore

  • Eldor Shomurodov — 15 Tore

  • Leandro Trossard — 13 Tore

  • Vedat Muriqi — 13 Tore

  • Barış Alper Yılmaz — 12 Tore

  • Oh Hyeon-gyu — 9 Tore

  • Andreas Skov Olsen — 8 Tore

Der intensive Kampf während der Saison wird zeigen, wie zutreffend diese KI-Prognosen sind und wer am Ende die Torjägerkrone gewinnt.

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GalatasarayVictor OsimhenMohamed SalahDušan VlahovićRomelu Lukaku
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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