Liverpool im Visier von PSG-Star Bradley Barcola zur Verstärkung des Angriffs

Der englische Club Liverpool sah sich gezwungen, seine Pläne zur Verstärkung des Kaders im Sommer-Transferfenster anzupassen. Das Team sucht weiterhin nach einem würdigen Kandidaten, der Mohamed Salah ersetzen kann. Da Yan Diomande, der zuvor als Hauptziel galt, Paris Saint-Germain (PSG) wählte, wurden die Merseysider dazu bewogen, neue Optionen zu prüfen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Sky Sports prüfen die Liverpool-Scouts nun gezielt den PSG-Spieler Bradley Barcola. Der 23-jährige französische Flügelstürmer belegt einen hohen Platz auf der Shortlist der Experten aus Anfield. Die Clubführung ist der Meinung, dass Barcolas Spielstil und Potenzial perfekt zur langfristigen Strategie des Teams passen.

Scheitern des Diomande-Transfers

Der bei RB Leipzig glänzende 19-jährige Yan Diomande stand lange Zeit im Fokus von Liverpool. Laut Footmercato bevorzugte das ivorische Talent jedoch den Wechsel zum französischen Meister. Die sehr hohe Ablagesumme des deutschen Clubs und der Wunsch des Spielers, nach Paris zu ziehen, führten dazu, dass Liverpool aus dem Rennen ausschied.

Die Liverpool-Führung wollte die interne Preisobergrenze für den jungen Spieler nicht überschreiten. Daher kamen die Verhandlungen zum Stillstand, und es wird erwartet, dass PSG den Transfer von Diomande in den nächsten Tagen offiziell macht. Dies zwang die Merseysider, ihr Augenmerk auf einen der unzufriedenen Stars in Paris zu richten.

Barcolas ungewisse Zukunft bei PSG

Bradley Barcolas Situation bei PSG ist derzeit recht kompliziert. Der Spieler ist unzufrieden darüber, in wichtigen Spielen, insbesondere im Champions-League-Finale gegen Arsenal, nicht in der Startelf gestanden zu haben. Die mangelnde Spielpraxis unter Luis Enrique wirft Fragen über die Zukunft des Flügelstürmers auf.

Obwohl die Pariser nicht in Eile sind, Barcola zu verkaufen, lässt die Tatsache, dass sein Vertrag in zwei Jahren ausläuft, den Club grübeln. Sollte der Spieler einen neuen Vertrag ablehnen, könnte PSG in Erwägung ziehen, ihn diesen Sommer zu einem hohen Preis zu verkaufen. Goal.com schreibt, dass Liverpool genau diese Situation nutzen möchte.

Liverpool hatte bereits begonnen, den Angriff im aktuellen Transferfenster durch die Verpflichtung von Viktor Munoz von Osasuna zu verjüngen. Die Ankunft von Barcola würde das offensive Potenzial des Teams weiter steigern. Bisher hat auch Arsenal Interesse an dem Spieler gezeigt, doch die Merseysider agieren in dieser Angelegenheit deutlich aktiver.