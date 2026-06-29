Al-Hilal plant Paukenschlag mit Salah-Transfer

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Al-Hilal plant Paukenschlag mit Salah-Transfer

Al-Hilal, einer der Top-Clubs Saudi-Arabiens, ist bestrebt, im aktuellen Sommer-Transferfenster einen weiteren Mega-Transfer zu tätigen, der die Fußballwelt erschüttern wird.

Laut einem Bericht der berühmten spanischen Diario SPORT Zeitung hat der saudische Club seine Transferziele komplett geändert. Ursprünglich stand der Barcelona-Flügelspieler Raphinha Dias kurz vor einem Wechsel in die saudische Liga, doch die Al-Hilal-Führung richtete ihr Augenmerk im letzten Moment auf eine andere lebende Legende.

Das Hauptziel — Mohamed Salah!

Derzeit ist die wichtigste Aufgabe und das Hauptziel des saudischen Clubs auf dem Transfermarkt, den ägyptischen Superstürmer Mohamed Salah zu verpflichten.

Status als Free Agent: Nach einer phänomenalen und erfolgreichen neunjährigen Karriere beim englischen Club Liverpool hat Mohamed Salah beschlossen, das Team aus Merseyside als Free Agent zu verlassen. Dies ermöglicht es dem saudischen Club, ihn ohne Ablösesumme zu verpflichten, indem lediglich ein persönlicher Vertrag angeboten wird.

Die Zahlen belegen, dass die Produktivität des ägyptischen Stars in der vergangenen Saison weiterhin auf einem hohen Niveau lag:

Statistiken von Mohamed Salah für die Saison 2025/26:

Wettbewerbe

Einsätze

Tore

Vorlagen

Status im Team

Alle Wettbewerbe

41

12

10

Free Agent (Vertrag ausgelaufen)

Für Al-Hilal wäre der Transfer von Salah nicht nur eine Verstärkung auf dem Platz, sondern ein gewaltiger Marketing-Schachzug, um das Prestige und die Marke des Clubs in der gesamten arabischen Welt auf eine neue Stufe zu heben. Sollte dieser Transfer zustande kommen, würde die Saudi Pro League nach Cristiano Ronaldo und Neymar den nächsten großen Megastar begrüßen.

Al-HilalMohamed SalahLiverpoolCristiano RonaldoNeymar
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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