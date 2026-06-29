Sam Kerr kehrt in die USA zurück: Australischer Star unterschreibt bei Gotham FC

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Sam Kerr kehrt in die USA zurück: Australischer Star unterschreibt bei Gotham FC

Einer der hellsten Sterne des Frauenfußballs, die australische Stürmerin Sam Kerr, hat ein neues Kapitel in ihrer Karriere aufgeschlagen. Nach ihrem Abschied vom englischen Chelsea hat die erfahrene Spielerin einen langfristigen Vertrag beim amtierenden US-Champion Gotham FC unterschrieben. Dieser Transfer wird als eines der spektakulärsten Geschäfte auf dem Markt des Frauenfußballs gewertet. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Offiziellen Vereinsangaben zufolge hat Sam Kerr einen Vertrag mit Gotham FC bis 2030 unterschrieben. Diese Vereinbarung bedeutet die Rückkehr der Stürmerin in die National Women's Soccer League (NWSL). Es ist anzumerken, dass Kerr zuvor drei Spielzeiten lang für Sky Blue FC spielte, einen Vorgänger dieses Teams.

Sechs Jahre Erfolg bei Chelsea

Sam Kerr verbrachte die letzten sechs Jahre beim Londoner Verein Chelsea, wo sie zu einer echten Legende wurde. Mit dem englischen Club gewann sie fünfmal die Meisterschaft der Women's Super League (WSL) und wurde zweimal als beste Torschützin des Turniers mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet. Zudem kann sie sechs verschiedene nationale Pokalsiege vorweisen.

Laut Gotham FC-Präsidentin Yael Averbuch West gilt Kerr als eine der stärksten Spielerinnen ihrer Generation. Ihre Siegermentalität und die Fähigkeit, das Spiel in einem Augenblick zu entscheiden, sollen dem Team neue Horizonte eröffnen. Sam wird sich ihrem neuen Team im Juli anschließen, sobald das internationale Transferzertifikat vorliegt.

Neue Herausforderung nach der Verletzung

Interessanterweise ist Sam Kerr die einzige Spielerin in der Geschichte der NWSL, die zweimal zur wertvollsten Spielerin der Saison (MVP) gewählt wurde. Aufgrund einer Knieverletzung (ACL) im Jahr 2024, die sie lange Zeit vom Spielfeld fernhielt, entsprach sie jedoch nicht dem Status eines "High Impact Player" (HIP) in der Liga. Dennoch nutzte Gotham FC speziell bereitgestellte Mittel, um sie zu verpflichten.

"Ich freue mich sehr, zu Gotham FC und in diese Stadt zurückzukehren. Dieser Verein nimmt einen wichtigen Platz in meiner Karriere ein. Derzeit sind die Ambitionen des Teams sehr hoch, und ich möchte zu neuen Siegen beitragen", betonte Sam Kerr in ihrer offiziellen Erklärung.

Gotham FC erweiterte seine finanziellen Möglichkeiten, um diesen Transfer zu realisieren. Insbesondere durch den Verkauf der Verteidigerin Lilly Realen an Boston Legacy FC generierte der Verein zusätzliche Mittel in Höhe von 350.000 Dollar. Nun strebt das Team an, gemeinsam mit Sam Kerr seinen Meistertitel zu verteidigen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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