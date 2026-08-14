Frühe Probleme bei Real Madrid: Defensive Krise

Vor Beginn der neuen Saison in der spanischen La Liga steht Real Madrid vor großen Personalproblemen. Berichten der Zeitung AS zufolge wird das zentrale Abwehrzentrum des Clubs von Verletzungen geplagt, was Cheftrainer José Mourinho vor dem Saisonstart in eine schwierige Lage bringt, berichtet Goal.com berichtet .

Derzeit stehen der ersten Mannschaft nur fünf Verteidiger zur Verfügung, von denen zwei – Éder Militão und Raúl Asencio – das Auftaktspiel gegen Espanyol verletzungsbedingt verpassen werden. Diese Situation ruft bei den Fans besorgniserregende Erinnerungen an vergangene Spielzeiten wach.

Ein neues Trio im Abwehrzentrum

Aufgrund der Umstände ist das Trainerteam gezwungen, zu Beginn der Saison auf drei Innenverteidiger zu setzen. Spieler wie Dean Huijsen, Antonio Rüdiger und Ibrahima Konaté sollen auf dem Platz die Hauptlast tragen.

Die Vorbereitung dieses Trios verläuft unterschiedlich. Insbesondere kehrte Ibrahima Konaté am vergangenen Montag ins Training zurück. Ihm bleiben zwei Wochen und ein Testspiel gegen Schalke, um vor den La-Liga-Spielen seine Bestform zu erreichen.

Dean Huijsen hingegen verpasste den ersten Pflichtspieleinsatz wegen einer Blessur. Er war in der vergangenen Saison mit 40 Einsätzen der am häufigsten eingesetzte Innenverteidiger des Teams. Der erfahrene Antonio Rüdiger absolvierte trotz Kniebeschwerden 45 Minuten im Testspiel gegen Ferencváros und stand gegen Deportivo in der Startelf.

Unterstützung aus der Akademie und Zukunftspläne

Dass sich das Lazarett bereits vor Saisonbeginn füllte, hatte im Umfeld des Teams für einige Sorgen gesorgt. In solch schwierigen Zeiten gelingt es Real Madrid jedoch wie gewohnt, durch den Rückgriff auf die eigene Akademie eine Lösung zu finden.

Diese Krise vor dem Start von La Liga wird der erste ernsthafte Härtetest für das Team von José Mourinho auf dem langen Weg der Meisterschaft sein. Die Wiederherstellung der defensiven Balance und die Erweiterung der Kadersader bleiben eine der Hauptaufgaben des Clubs.