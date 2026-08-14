Wesley Fofana Betont Die Notwendigkeit Von Stabilität Bei Chelsea

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Wesley Fofana Betont Die Notwendigkeit Von Stabilität Bei Chelsea

Der Innenverteidiger von Chelsea, Wesley Fofana, hat die Bedeutung einer lang erwarteten Stabilität im Team betont. Seine Aussage fiel zu einem Zeitpunkt, an dem die Blues unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso in eine neue Ära starten. Goal.com berichtet .

Laut BBC Sport sorgen der häufige Trainerwechsel in den vergangenen Jahren und die ständigen Veränderungen im Kader trotz Ausgaben von mehr als einer Milliarde Pfund bei den Spielern für Unruhe. Xabi Alonso ist der neunte Cheftrainer, der seit der Übernahme des Klubs durch das BlueCo-Konsortium im Jahr 2022 ernannt wurde. Antonio Conte, der zwischen 2016 und 2018 zwei vollständige Spielzeiten im Amt war, bleibt der letzte Trainer, der dies geschafft hat.

Fofana, der in der vergangenen Saison nach schweren Verletzungen 38 Spiele absolvierte, betonte, dass die Klubführung die gleiche Zukunftsvision wie die Spieler habe. Seinen Worten zufolge wünschen sich alle Spieler ein langfristig stabiles Umfeld im Verein, und auch die Führung verfolgt in dieser Frage denselben Ansatz.

Transfers und Konkurrenz im Kader

Chelsea war auf dem Sommer-Transfermarkt aktiv und hat zehn weitere neue Spieler verpflichtet. Dazu gehören erfahrene Akteure wie Jordan Henderson und Danny Welbeck sowie kostspielige Neuzugänge wie Morgan Rogers und Maxence Lacroix.

Obwohl es heißt, dass der Klub über eine Gruppe von neun oder zehn „unantastbaren“ Spielern verfügt, darunter Cole Palmer und Reece James, ist sich Fofana bewusst, dass der Konkurrenzkampf um einen Platz in der Startelf äußerst intensiv ist. Nach Ansicht des Franzosen muss sich jeder im Training beweisen und das Vertrauen des Trainers gewinnen.

„Vielleicht werden einige Spieler gehen und andere kommen. Meine wichtigste Aufgabe ist es, gut zu trainieren, meine Fitness zu bewahren und die Entscheidungen des Trainers abzuwarten. Im Fußball kann man nicht sagen: ‚Mein Platz ist garantiert‘“, fügte Fofana hinzu.

Härtetests Vor Der Neuen Saison

Chelsea bestreitet am Samstag gegen Real Sociedad sein letztes Freundschaftsspiel und empfängt anschließend am 24. August Fulham zu Hause in der Premier League.

Der spanische Trainer Xabi Alonso steht bereits unter Druck, sein bestes Spielsystem zu entwickeln und die Sommerneuzugänge schnell in die Mannschaft zu integrieren. Die Ergebnisse zum Saisonstart werden der wichtigste Maßstab dafür sein, ob diese neue Ära bei Chelsea Stabilität bringen kann.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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