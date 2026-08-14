In China eröffnet das weltweit erste vollständig automatisierte Kaffeehaus

Am 16. August nimmt im Einkaufszentrum Galaxy SOHO in Peking das weltweit erste vollständig automatisierte, rund um die Uhr geöffnete Roboter-Kaffeehaus seinen Betrieb auf. Laut ixbt.com wird das Projekt von der Marke 7FRESH Coffee umgesetzt, die zum Großunternehmen JD.com gehört. Das Kaffeehaus zieht weltweit Aufmerksamkeit auf sich, weil es vollständig auf menschliches Eingreifen verzichtet und sämtliche Prozesse durch künstliche Intelligenz und mechanische Systeme gesteuert werden. Darüber berichtet Ixbt.com.

Vollständig automatisierte Abläufe und Komfort für Kunden

Im neuen automatisierten Kaffeehaus werden überhaupt keine Mitarbeiter arbeiten. Sämtliche Vorgänge, darunter das Mahlen der Zutaten, die Zubereitung und Verpackung der Getränke sowie ihre Ausgabe an die Kunden, werden vollständig von Robotern übernommen. Besucher müssen daher weder Zeit in langen Warteschlangen verbringen noch mit Mitarbeitern kommunizieren.

Auch der Bestellvorgang basiert auf digitalen Technologien. Kunden können ihr bevorzugtes Getränk über die JD.com-App oder das spezielle 7FRESH-Mini-Programm auswählen. Fertige Bestellungen werden an einer speziellen automatisierten Selbstbedienungskammer abgeholt. Außerdem können Kunden über einen großen Bildschirm im Kaffeehaus die Zubereitung ihres Getränks in Echtzeit verfolgen.

Individuelle Einstellungen und ein großes Sortiment

Die Projektentwickler haben der Anpassung der Getränke an den persönlichen Geschmack jedes Kunden besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Nutzer können Kaffeekonzentration, Süßegrad und Saftmenge in einem Bereich von 1 Prozent bis 100 Prozent verändern. So lässt sich beispielsweise die Stärke eines Americanos auf 40 Prozent und die Süße eines Früchtetees auf 70 Prozent einstellen.

Verbraucher können ihren einzigartigen selbst erstellten Rezepten persönliche Namen geben und sie mit anderen Nutzern teilen. Das Sortiment des Kaffeehauses umfasst verschiedene Kaffeesorten, kohlensäurehaltige Getränke, lose Tees und probiotische Säfte.

Zukunftspläne und Eröffnungszeremonie

7FRESH plant, künftig Empfehlungen durch künstliche Intelligenz einzuführen. Diese Funktion soll unter Berücksichtigung des Tagesablaufs und der körperlichen Verfassung des Nutzers die optimale Koffeinzufuhr auswählen. Am Eröffnungstag will das Unternehmen einen 24-stündigen Livestream veranstalten und damit einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde anstreben. Den ersten Besuchern wird außerdem kostenloser, von Robotern zubereiteter Kaffee versprochen.