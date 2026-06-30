WM 2026: Marokko schlägt Niederlande im Elfmeterschießen

Im Achtelfinale der WM 2026 gab es eine weitere große Sensation. Die marokkanische Nationalmannschaft besiegte die Niederlande im Elfmeterschießen und sicherte sich den Einzug ins Viertelfinale.

Nachdem das Spiel nach regulärer und verlängerter Spielzeit 1:1 endete, waren die afrikanischen Vertreter beim entscheidenden Elfmeterschießen treffsicherer.

Gakpo brachte die Niederlande in Führung

In der ersten Halbzeit der Partie im Estadio BBVA in Monterrey fielen keine Tore.

Der Treffer zum 1:0 fiel in der 72. Minute. Cody Gakpo erzielte einen präzisen Treffer und brachte die Niederlande in Führung.

Das europäische Team schien kurz vor dem Sieg zu stehen, doch Marokko kämpfte bis zu den letzten Minuten.

Diop glich in der 90+1. Minute aus

In der Nachspielzeit fand Marokko seine Chance.

In der 90+1. Minute traf Diop zum 1:1 und glich den Spielstand aus.

Das späte Tor von Marokko führte die Partie in die Verlängerung.

Auch in der Verlängerung konnten die Mannschaften keinen Sieger ermitteln.

Marokko setzt sich im Elfmeterschießen durch

Das Spiel wurde im Elfmeterschießen entschieden.

Die marokkanischen Spieler waren beim Elfmeterschießen sicherer und gewannen mit 3:2. Damit scheiden die Niederlande aus der Weltmeisterschaft aus.

WM 2026. Achtelfinale

Niederlande — Marokko — 1:1

Elfmeterschießen — 2:3

Tore: Gakpo, 72 — Diop, 90+1.

Marokkos nächster Gegner steht fest

Marokko trifft im Viertelfinale auf die kanadische Nationalmannschaft.

Kanada besiegte Südafrika in der vorangegangenen Runde mit 1:0.

Nun kämpfen die beiden Teams um den Einzug ins Halbfinale.

Aufstellungen

Niederlande: Verbruggen, van Hecke, van Dijk, Aké (Koppmainers, 71), Dumfries, Gravenberch (K. Timber, 86), de Jong (de Roon, 110), van de Ven (Hato, 86), Summerville, Gakpo (Kluivert, 113), Brobbey (Weghorst, 71).

Marokko: Bounou, Mazraoui, Riad (Salah-Eddine, 75), Diop, Hakimi, Bouaddi (Moubarak, 79), Aynawi, Hannus (Talbi, 87), Ounahi (Rahimi, 86), Dias (Yassin, 79), Sabiri.

Gelbe Karte: Diop, 47.

Afrikanischer Vertreter schreibt erneut Geschichte

Mit diesem Sieg hat Marokko ein weiteres starkes europäisches Team aus dem Turnier geworfen. Die Mannschaft kämpfte bis zum Ende und erreichte dank mentaler Stärke und Kaltblütigkeit im Elfmeterschießen die nächste Runde.

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