WM 2026. Achtelfinale. Deutschland – Paraguay 1:1 (3:4) (Tore Video)

In der dritten Paarung des Achtelfinals der Weltmeisterschaft trafen Deutschland und Paraguay aufeinander.

Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung stand kein Sieger fest. Im Elfmeterschießen hatten die Vertreter Lateinamerikas das Glück auf ihrer Seite. Havertz, Voltemade und Tah vergaben ihre Elfmeter für Deutschland.

Damit verlor die „deutsche Maschine“ zum ersten Mal in einer WM-„Lotterie“.

Paraguay spielt nun im Viertelfinale gegen den Sieger der Partie Frankreich – Schweden.

WM 2026. Achtelfinale

Deutschland – Paraguay 1:1

Elfmeterschießen — 3:4.

29. Juni, Foxborough.

Tore: Havertz (54) — Enciso (42).