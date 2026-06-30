Neuer benennt Deutschlands Hauptproblem nach sensationärer Niederlage

Die deutsche Nationalmannschaft ist nach einer Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 aus dem Turnier ausgeschieden. Nach dem Spiel sprach der 40-jährige Torhüter Manuel Neuer offen über den größten Mangel der Mannschaft.

Seiner Meinung nach fehlte Deutschland nicht nur das Glück, sondern auch ausreichend gefährliche Situationen im Angriff.

«Wir sind alle sehr enttäuscht»

Neuer verbarg nicht, dass die Stimmung im Team nach dem Spiel sehr bedrückt war.

«Wir sind alle sehr enttäuscht. Heute hat uns sowohl die Kraft als auch das Glück gefehlt, um zu gewinnen», sagte er.

Da Deutschland die Gruppenphase als Erster beendet hatte, galt die Mannschaft im Spiel gegen Paraguay als Favorit.

Wo lag das Hauptproblem?

Manuel Neuer betonte, dass Deutschland im Spiel nicht genügend Gefahr vor dem gegnerischen Tor kreieren konnte.

«Das Hauptproblem ist, dass wir sehr wenige Torchancen kreiert haben», sagte der Torhüter.

Obwohl die Mannschaft mehr Ballbesitz hatte, konnte sie diesen Vorteil nicht in Tore ummünzen.

«Wir hätten einen solchen Gegner schlagen müssen»

Neuer gab an, dass er mit dem allgemeinen Spiel Deutschlands unzufriedener war als mit dem Ergebnis.

«Mich beunruhigt eher das Spiel selbst. Wir hätten einen solchen Gegner definitiv schlagen müssen», sagte er.

Diese Worte zeigen, dass die Mannschaft ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen konnte.

Elfmeter kosteten Deutschland teuer

Nachdem die reguläre Spielzeit und die Verlängerung 1:1 endeten, wurde der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt.

Paraguay setzte die entscheidenden Schüsse präziser und gewann mit 4:3.

Statistik Ergebnis Spiel Deutschland — Paraguay Endstand 1:1 Elfmeterschießen 3:4 Ausgang Deutschland ausgeschieden

Ein weiterer schwerer WM-Turnier für Deutschland

Seit dem Titel 2014 konnte Deutschland bei drei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen.

Obwohl die Mannschaft diesmal als Gruppensieger aufstieg, scheiterte sie in der ersten Play-off-Runde.

Glauben Sie, dass Deutschlands Hauptproblem die Ineffizienz im Angriff oder der psychologische Druck ist? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.