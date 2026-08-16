Milan holt wichtige Spieler ins Training zurück

Während der italienische Klub Milan in die letzte Vorbereitungswoche vor der neuen Serie-A-Saison startet, sind die Leistungsträger Mike Maignan und Adrien Rabiot ins Training in Milanello zurückgekehrt. Laut Goal.com hatte die verspätete Ankunft der Spieler im Trainingslager bei den Fans für hitzige Diskussionen gesorgt, doch Cheftrainer Ruben Amorim verteidigte diese Entscheidung. Goal.com berichtet darüber.

Maignan und Rabiot fehlten beide beim überzeugenden Sieg der Rossoneri gegen Manchester United. Dies warf bei Fans und Experten Fragen zur Bereitschaft der Mannschaft für die neue Saison auf. Nach dem Spiel in Polen klärte Cheftrainer Ruben Amorim die Situation jedoch auf und betonte ausdrücklich, dass die zusätzliche Ruhepause seine persönliche Entscheidung gewesen sei.

Die taktische Entscheidung des Trainers und die Ruhepause der Spieler

Amorim erklärte, dass die französischen Spieler aufgrund ihrer höheren Einsatzbelastung während der Saison drei zusätzliche freie Tage erhalten hätten. Außerdem ging er auf den dicht gedrängten Spielplan im modernen Fußball und die körperliche Belastung der Spieler ein.

Laut Amorim: “Rabiot und Maignan bekamen mehr Ruhe, weil sie mehr gespielt hatten. Das war für mich wichtig. Jeder beklagt sich über die Anzahl der Spiele und darüber, dass die Spieler die Belastung nicht bewältigen können. Ich habe ihnen drei zusätzliche freie Tage gegeben, weil ich bereits wusste, dass sie am heutigen Spiel nicht teilnehmen können würden. Es war nicht der Wunsch der Spieler, sondern meine Entscheidung”, erklärte der Trainer die Situation.

Nachdem das Spiel am Samstag beendet war, trafen beide Spieler am Sonntagmorgen auf dem Vereinsgelände ein. Zunächst absolvieren sie Tests zur Bewertung ihrer körperlichen Verfassung. Die Spieler, die während ihres Urlaubs nach individuellen Plänen trainiert haben, bringen ihre Form nun mit einem speziellen Programm wieder auf den gewünschten Stand.

Vollständiger Kader vor dem Spiel gegen Torino

Nach Informationen aus Milanello erhalten die Spieler am Montag noch einen weiteren Ruhetag zur Regeneration und stoßen ab Dienstag zum Mannschaftstraining. Damit wird Ruben Amorim in diesem Sommer erstmals der komplette Kader der ersten Mannschaft zur Verfügung stehen.

Amorim ist der Ansicht, dass die zusätzlichen Ruhetage dazu beitragen werden, die Gesundheit der Spieler nicht nur für den Saisonstart im August, sondern auch für die entscheidenden Phasen im Februar und März zu bewahren. Er fügte hinzu, dass die Spieler unbedingt ins Training zurückkehren wollten, er jedoch selbst die endgültige Entscheidung getroffen habe, damit sie nicht zu früh überlastet werden.