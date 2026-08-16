Der italienische Klub Juventus hat Verhandlungen über die Verpflichtung von Aston-Villa-Torwart Emiliano Martínez aufgenommen. Laut Goal.com richtet der Turiner Klub sein Augenmerk auf den argentinischen Torhüter, weil keine weiteren Kandidaten übrig sind und Aston Villa kurz vor der Verpflichtung von Parmas Torwart Zion Suzuki steht. Goal.com berichtet .

Allerdings gibt es auch erhebliche Zweifel an dem Transfer. Insbesondere der körperliche Zustand des erfahrenen Torhüters – genauer gesagt die Verletzung an seinem Finger – bereitet der Klubführung Sorgen. Emiliano Martínez hatte sich während einer intensiven Trainingseinheit vor dem Europa-League-Finale den Finger gebrochen.

Verletzungshistorie und Operationsrisiko

Obwohl er damals verletzt war, trat der Fußballer im entscheidenden Spiel an und gewann es. Um die Weltmeisterschaft nicht zu verpassen, lehnte er eine Operation ab. Er managte das Problem während des gesamten Turniers, doch die Verletzung bereitet ihm nun erneut Beschwerden.

Laut der Daily Mail ist Juventus trotz aller Risiken im Zusammenhang mit Emiliano Martínez bereit, dieses Risiko einzugehen. Dem italienischen Transfer-Insider Nicolò Schira zufolge wollen die Turiner neben einer finanziellen Einigung mit Aston Villa auch den Gesundheitszustand des Spielers eingehend untersuchen.

Sollte der Torhüter operiert werden müssen, könnte er etwa drei Monate ausfallen. Martínez selbst räumte in einem Interview im Juli ein, dass seine Hand weiterhin schmerze und alle Spezialisten ihm zu einer Operation geraten hätten. Er betonte jedoch, dass er diesen Schritt ausschließlich wegen der Weltmeisterschaft aufgeschoben habe.

Die weiteren Aussichten des Transfers

Dass Martínez im Supercup gegen PSG, dem ersten Pflichtspiel von Aston Villa in dieser Saison, nicht zum Einsatz kam, hat das Interesse an seinem Zustand zusätzlich gesteigert. Der englische Klub hat seinerseits damit begonnen, den Kader mit einem weiteren Torhüter zu verstärken.

Die Verhandlungen zwischen den Parteien über die finanziellen Bedingungen und die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung dauern derzeit an. Die Juventus-Führung dürfte unter Berücksichtigung aller Risiken eine endgültige Entscheidung treffen. Sollte die Einigung zustande kommen, wird der Turiner Klub seine Abwehr und das Torwartteam mit einem erfahrenen Weltmeister verstärken.