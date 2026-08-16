Ethan Nwaneri könnte Arsenal verlassen, Milan zeigt Interesse an einem Transfer

Der Londoner Klub Arsenal ist offenbar bereit, eines seiner talentierten Eigengewächse, Ethan Nwaneri, vor dem Ende des Sommer-Transferfensters zu verkaufen. Der junge Mittelfeldspieler, der sich keinen Platz in Mikel Artetas Startelf sichern konnte, dürfte seine Karriere in Italien fortsetzen. Das berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com stand Nwaneri im jüngsten Premier-League-Spiel gegen Manchester City nicht einmal im Kader. Obwohl er an der Saisonvorbereitung teilgenommen hatte, scheint das Trainerteam beschlossen zu haben, auf seine Dienste zu verzichten.

Fabrizio Romano bestätigt

Der bekannte Transferexperte Fabrizio Romano bestätigte die Informationen ebenfalls auf seinen Social-Media-Seiten und erklärte, dass der Spieler London vor der Öffnung des Sommer-Transferfensters verlassen werde. Ihm zufolge war dieser Plan bereits mehrere Wochen zuvor vereinbart worden.

Ethan Nwaneri gab einst im Rekordalter sein Profidebüt und zog damit die Aufmerksamkeit der gesamten Fußballwelt auf sich. Aufgrund der starken Konkurrenz und des mit Stars gespickten Arsenal-Kaders war es für ihn jedoch schwierig, regelmäßig zum Einsatz zu kommen.

Milan zeigt Interesse

Milan wurde sofort über das Auftauchen des Spielers auf dem Transfermarkt informiert. Der italienische Spitzenklub sucht nach Verstärkung für die Offensive, insbesondere nach einem vielseitigen Spielmacher, der hinter dem Stürmer agieren kann.

Die Scouts von Milan nahmen das englische Talent bereits Ende Juli in ihre Beobachtungsliste auf. Die Rossoneri sind bereit, dem jungen Fußballer im San Siro die nötigen Bedingungen zu bieten, und prüfen ernsthaft Möglichkeiten für einen Transfer.

Nachdem Nwaneri in der vergangenen Saison nicht genügend Spielpraxis in der Premier League sammeln konnte, wurde er an den französischen Klub Olympique Marseille ausgeliehen. Obwohl ihm die Erfahrung in der Ligue 1 bei seiner Entwicklung half, reichte sie nicht aus, um wieder vollständig in Mikel Artetas Pläne für die erste Mannschaft integriert zu werden.