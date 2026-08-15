3 Kämpfe, 3 Siege: Usbekische Boxer rocken das Turnier IBA.PRO 20

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3 Kämpfe, 3 Siege: Usbekische Boxer rocken das Turnier IBA.PRO 20

Der jüngste professionelle Boxabend in der russischen Stadt Nabereschnyje Tschelny — IBA.PRO 20“ — bleibt wegen der totalen Dominanz und der historischen Siege der usbekischen Boxstars in Erinnerung.

Drei unserer Landsleute, die in den Ring stiegen — Mirazizbek Mirzaxalilov, Havasbek Asadullaev und Xalimjon Mamasoliev — beendeten ihre Kämpfe mit überzeugenden Siegen und erzielten eine makellose Bilanz. Der zweifache Olympiasieger Hasanboy Dusmatov nahm als Ehrengast am Turnier teil und unterstützte unsere Boxer persönlich.

Mirazizbek Mirzaxalilov feiert vorzeitigen Sieg und gewinnt den IBF-Titel

Einer der Höhepunkte des Abends spielte sich im zweiten Superbantamgewicht (55,3 kg) ab. Im Zehnrundenkampf stand der vakante IBF-European-Meisterschaftsgürtel auf dem Spiel.

Um diesen prestigeträchtigen Titel kämpfte unser Landsmann Mirazizbek Mirzaxalilov (6-0, 5 KO) gegen den ungeschlagenen russischen K.-o.-Spezialisten Chingiz Natirov (10-1, 5 KO) in einem Titel-Ausscheidungskampf:

  • Unerbittlicher Druck: Mirzaxalilov übernahm von den ersten Sekunden an die Initiative und landete eine Serie harter und präziser Treffer.

  • Technischer K.-o.-Sieg: Nach der vierten Runde entschied Natirovs Ecke, den Kampf nicht fortzusetzen, und warf das Handtuch, nachdem ihr Boxer von den schweren Treffern benommen war.

  • Ergebnis: Mirazizbek Mirzaxalilov gewann durch technischen K.-o. und wurde neuer Besitzer des IBF-European-Gürtels !

3 Kämpfe, 3 Siege: Usbekische Boxer rocken das Turnier IBA.PRO 20

Havasbek Asadullaev fügt ungeschlagenem russischem Gegner die erste Niederlage zu

Unser vielversprechender Weltergewichtsboxer Havasbek Asadullaev (8-0, 5 KO) trat gegen den erfahrenen Sergey Lubkovich (20-1-2, 12 KO) an, der in 22 Profikämpfen ungeschlagen geblieben war.

In einem über die volle Distanz von zehn Runden geführten Duell mit intensivem taktischem Schlagabtausch setzte sich Asadullaev dank präziser Aktionen durch und gewann einstimmig nach Punkten (98-92, 97-93, 96-94). Für Lubkovich war es in seinem 23. Kampf die erste Prof niederlage.

Xalimjon Mamasoliev besiegt einen 111-Kilogramm-Giganten

Unser Schwergewichtsboxer Xalimjon Mamasoliev (97,8 kg) trat gegen den russischen Boxer German Skobenko (111,4 kg) an, der fast 14 Kilogramm mehr wog.

In einem harten Zehnrundenkampf setzte sich unser Landsmann nach einstimmiger Entscheidung der Punktrichter klar durch.

Hauptkampf des Turniers: Jambulat Bijamovs Erfolg

Im Hauptkampf des Abends wurde ein weiterer IBF-European-Champion im Supermittelgewicht ermittelt:

  • Der russische Amateur-Weltmeister Jambulat Bijamov (4-0) stieg gegen den WM-Medaillengewinner Vladimir Mironchikov (8-1, 6 KO) in den Ring, der Serbien vertritt.

  • Im über zehn Runden geführten Kampf gewann Bijamov nach Punkten (97-93, 96-94, 96-94) und sicherte sich den Gürtel.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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