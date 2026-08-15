Lionel Messis Einsatz gegen Nashville bleibt fraglich

Inter-Miami-Cheftrainer Guillermo Hoyos gab keine eindeutige Antwort darauf, ob Kapitän Lionel Messi im entscheidenden MLS-Duell gegen Nashville zum Einsatz kommen wird. Wie Goal.com berichtet, lässt der Klub dem argentinischen Stürmer trotz seiner Rückkehr ins Team nach dem Tod seines Vaters völlig freie Hand bei der Entscheidung über seinen Einsatz. Goal.com berichtet darüber.

Nach dem Mannschaftstraining am Freitag erklärte Guillermo Hoyos gegenüber den Medien, dass dem Zustand des Kapitäns besondere Aufmerksamkeit gewidmet werde. Lionel Messi war kürzlich im Leagues-Cup-Spiel gegen Club León in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Die Partie fand statt, nachdem der Fußballer nach dem tragischen Tod seines Vaters Jorge aus Rosario zurückgekehrt war.

Die Aussagen des Trainers und die Unterstützung für den Spieler

Die Klubführung und der Trainerstab haben entschieden, ihrem Kapitän ausreichend Zeit zu geben, um im Kreise seiner Familie zu trauern. Deshalb wird seine schrittweise Rückkehr in die Startelf mit großer Vorsicht gesteuert.

Auf die Frage nach Lionel Messis Einsatz vor dem wichtigen Spiel am Samstag betonte der Trainer, dass diese sensible Angelegenheit besondere Aufmerksamkeit erfordere. Guillermo Hoyos erklärte, dass der schwere emotionale Schock, den der Spieler durchlebe, seine Leistung natürlich beeinflussen werde.

„Ich denke, Leos Situation muss sich allmählich entwickeln, weil hier sehr viel Schmerz im Spiel ist“, sagte Guillermo Hoyos in einem Interview mit Journalisten.

Ruhe und menschliche Qualitäten

Nach Ansicht des Trainers ist es in einer solchen Situation am besten, ohne zusätzlichen Druck eine ruhige und friedliche Atmosphäre zu schaffen. „Das ist nichts, was sich an einem Tag lösen lässt. Deshalb denke ich, dass Stille, Gelassenheit und Ruhe der beste Weg sind, damit er seine persönlichen Momente finden kann“, fügte er hinzu.

Guillermo Hoyos hob neben Lionel Messis fußballerischen Fähigkeiten auch dessen menschliche Qualitäten hervor. Er erklärte, dass er sich nicht als Trainer zeigen wolle, der Ergebnisse fordert, sondern als jemand, der den Spieler in einer schwierigen Zeit unterstützt.

„Wir müssen ihn stets in dieser Stille unterstützen. Er ist ein wirklich großartiger Mensch und hat eine wunderbare Familie. Das möchte ich ausdrücklich sagen, denn Menschen wie er sind in der heutigen Welt selten“, erklärte der Trainer abschließend.