Simeone findet einen neuen Krieger: Weltmeister Cristian Romero bei Atlético

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Simeone findet einen neuen Krieger: Weltmeister Cristian Romero bei Atlético

Der Madrider Klub aus der spanischen La Liga, Atlético hat einen der größten Transfers des Sommertransferfensters abgeschlossen. Die „Rojiblancos“ teilten auf ihrer offiziellen Website mit, dass der Londoner Klub Tottenham Innenverteidiger Cristian Romero zum Team gestoßen ist.

Der neue Vertrag mit dem 28-jährigen argentinischen Verteidiger läuft bis zum 30. Juni 2031 — und hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

Details des 40-Millionen-Euro-Transfers

Laut dem bekannten Transferexperten Fabrizio Romano enthält die Vereinbarung zwischen den Klubs folgende finanzielle Bedingungen:

  • Ablösesumme: Atlético zahlt den Spurs 40 Millionen Euro für den argentinischen Nationalverteidiger;

  • Weiterverkaufsbeteiligung: Gemäß der Vereinbarung hat sich Tottenham das Recht gesichert, bei einem möglichen künftigen Weiterverkauf des Spielers 15 Prozent der Ablöse zu erhalten;

  • Marktwert: Das renommierte Portal Transfermarkt bewertet den aktuellen Transferwert des Spielers mit 50 Millionen Eurowas zeigt, dass der Madrider Klub den Transfer zu sehr günstigen Bedingungen abgeschlossen hat.

Romeros erfolgreiche Zeit bei Tottenham

Cristian Romero spielte seit dem Sommer 2022 für den Londoner Klub und entwickelte sich zu einem der stärksten und kompromisslosesten Innenverteidiger der Premier League.

Während seiner Zeit in England:

  • bestritt er 156 Pflichtspiele;

  • erzielte 13 Tore;

  • lieferte 7 Vorlagen.

Mit der Verpflichtung eines echten Anführers und Kämpfers für das Abwehrzentrum unter Diego Simeone hat Atlético seine Entschlossenheit gezeigt, in der neuen Saison um die Titel in La Liga und der Champions League zu kämpfen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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