Die Besten der Welt: Wie schlägt sich Sindarov beim Superturnier?

Das prestigeträchtigste Schachereignis der Welt in St. Louis, USA, die Grand Chess Tour — die entscheidende Finaletappe der Sinquefield Cup 2026 — ist in eine spannende Phase eingetreten.

An dem Turnier nehmen zehn der stärksten Supergroßmeister der Welt teil. Es wird im klassischen Schach über neun Runden im Rundenturnier ausgetragen. Unser junger Großmeister, der Usbekistan vertritt, Javokhir Sindarov spielte in der fünften Runde mit den weißen Steinen gegen den US-Amerikaner Sam Sevian und erreichte ein hart erkämpftes Remis.

Ergebnisse der 5. Runde: Wichtige Siege für Caruana und Keymer

Die Partien der fünften Runde waren von intensivem und kompromisslosem Kampf geprägt. Zwei Begegnungen endeten mit Siegen:

Fabiano Caruana (USA) besiegte seinen Landsmann Levon Aronian mit den weißen Steinen;

Vincent Keymer (Deutschland) setzte sich mit den weißen Steinen gegen den niederländischen Supergroßmeister Anish Giri durch;

Alle übrigen Partien, darunter auch das Duell zwischen Sindarov und Sevian, endeten remis.

Tabelle: Wesley So allein an der Spitze

Nach Abschluss der fünften Runde sieht die Tabelle des Turniers wie folgt aus:

1. Wesley So (USA) — 3,5 Punkte (alleiniger Spitzenreiter)

2.–5. Fabiano Caruana (USA) — 3 Punkte

2.–5. Vincent Keymer (Deutschland) — 3 Punkte

2.–5. Rameshbabu Praggnanandhaa (Indien) — 3 Punkte

2.–5. Maxime Vachier-Lagrave (Frankreich) — 3 Punkte

6.–7. Levon Aronian (USA) — 2,5 Punkte

6.–7. Sam Sevian (USA) — 2,5 Punkte

8. Javokhir Sindarov (Usbekistan) — 2 Punkte

9. Anish Giri (Niederlande) — 1,5 Punkte

10. Jorden van Foreest (Niederlande) — 1 Punkt

Große Prüfung in Runde 6: Sindarov gegen Caruana

Laut Turnierplan wurde heute als offizieller Ruhetag für die Teilnehmer festgelegt.

In der morgigen entscheidenden sechsten Runde tritt Javokhir Sindarov mit den schwarzen Steinen gegen Fabiano Caruana, den bestplatzierten US-Schachspieler, am Brett an. Die Begegnung beginnt um 22:00 Uhr Taschkenter Zeit.

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