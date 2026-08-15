Verkauf des ersten faltbaren iPhones könnte zunächst nur in einem Markt starten

Apple bereitet sich darauf vor, das erste faltbare iPhone seiner Geschichte am 8. September nächsten Jahres gemeinsam mit den Smartphones der neuen iPhone-18-Reihe der Öffentlichkeit vorzustellen. Laut ixbt.com dürfte sich die Markteinführung dieses mit Spannung erwarteten Gadgets jedoch aufgrund technischer und logistischer Probleme verzögern. Dies sorgt weltweit unter Apple-Fans und auf dem Technologiemarkt für große Diskussionen, da das Unternehmen im Segment der faltbaren Displays etwas hinter den wichtigsten Konkurrenten zurückgeblieben war. Ixbt.com berichtet .

Quellen aus der Lieferkette zufolge stehen Apple-Ingenieure und -Manager derzeit gleichzeitig vor drei großen Herausforderungen: Unterbrechungen bei der Lieferung von Komponenten, die Erprobung seriengefertigter Geräte und die Festlegung der Preispolitik. Diese Faktoren könnten einen gleichzeitigen Marktstart des Produkts auf den globalen Märkten verhindern.

Begrenzte Geografie und Preispolitik

Große Mobilfunkanbieter und Einzelhandelsketten in Australien haben bereits bestätigt, dass faltbare iPhone-Modelle nicht gleichzeitig mit der herkömmlichen Smartphone-Reihe des Unternehmens in den Verkauf gehen werden. In der ersten Phase plant Apple, eine begrenzte Anzahl von Geräten ausschließlich auf dem US-Markt anzubieten. Erst danach soll die Verfügbarkeit schrittweise ausgeweitet werden, unter anderem auf den chinesischen Markt.

Käufer in anderen Ländern wie Australien müssen noch mehrere Monate warten, um das neue Flaggschiff zu erwerben. Obwohl der offizielle Preis des Geräts noch nicht bekannt gegeben wurde, gehen Experten von hohen Herstellungskosten aus. Wegen des teuren faltbaren Displays und anderer komplexer Komponenten dürfte das neue Smartphone deutlich mehr kosten als aktuelle Apple-Modelle.

Voraussichtlich teurer als die Konkurrenz

Insbesondere Prognosen für den australischen Markt zufolge könnte dieses faltbare Gerät etwa $700 mehr kosten als das Samsung Galaxy Fold 8, das über 256 GB Speicher verfügt und für $3,000 verkauft wird. Damit würde Apples Gadget zu den teuersten serienmäßig produzierten Smartphones auf dem Markt gehören.

Das Unternehmen legt besonderen Wert auf Testverfahren, um die Haltbarkeit faltbarer Displays sicherzustellen und den Nutzern ein perfektes Erlebnis zu bieten. Daher gelten eine anfängliche Knappheit und eine hohe Preispolitik als unvermeidlich. Nach der Präsentation im September werden offizielle Informationen darüber erwartet, wann das Gerät internationale Märkte erreicht und wie hoch die genauen Preise sein werden.