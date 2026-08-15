Alan Smith prognostiziert Zweikampf um den Titel in der Premier League

Die kommende Premier-League-Saison dürfte erneut zu einem erbitterten Titelkampf zwischen den beiden Spitzenklubs Arsenal und Manchester City werden. Nach Ansicht des ehemaligen Arsenal-Stürmers Alan Smith werden die amtierenden Meister ihren Vorteil trotz der Trainerwechsel bei anderen Rivalen behaupten. Goal.com berichtet .

In einem Interview mit MetroviaBestBettingSites.co.uk betonte Alan Smith, dass die Veränderungen bei den Konkurrenten die Dominanz des Spitzenduos nicht gefährden werden. Das von Mikel Arteta trainierte Team hat seinen Kader nach dem Erfolg in der vergangenen Saison weiter verstärkt und ist erneut der Hauptanwärter.

Der wichtigste Titelkampf

Laut Smith wird der zentrale Kampf um die Meisterschaft erneut zwischen zwei Klubs ausgetragen. „Ich sehe Manchester City als Arsenals wichtigsten Rivalen“, sagte der ehemalige Fußballer. Seiner Ansicht nach wirft der Start eines neuen Trainers bei City zwar einige Fragen auf, doch der Klub bleibt die größte Bedrohung.

Gleichzeitig könnten die erwarteten Veränderungen im Kader von Manchester City und die Abgänge wichtiger Spieler erhebliche Auswirkungen auf die Mannschaft haben. Die Abgänge erfahrener Fußballer wie John Stones, Bernardo Silva und Nathan Aké sowie ein möglicher Wechsel von Rodri zum FC Barcelona könnten das Rennen um den Titel beeinflussen.

Prognose für die Top fünf der Tabelle

In seinen abschließenden Prognosen verteilte der Experte auch die Plätze in den Top fünf und der Europapokalzone. Seiner Einschätzung nach wird Arsenal den Titel verteidigen, während Manchester City den zweiten Platz belegt.

Zum restlichen Teil der Top fünf nannte Alan Smith folgende Teams:

Manchester United — dritter Platz

Liverpool — vierter Platz

Chelsea — fünfter Platz

Smith erwartet außerdem, dass Chelsea unter Xabi Alonso deutlich besser abschneiden wird als in der vergangenen Saison. Aston Villa gilt als aussichtsreichster Anwärter auf den sechsten Platz.