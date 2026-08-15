Apple dürfte den Veröffentlichungsplan für die iPhone 18 Modelle ändern

Apple, eine der führenden Marken in der Technologiewelt, plant offenbar umfassende Änderungen an seinem traditionellen Zeitplan für Smartphone-Veröffentlichungen. Nach Angaben der Economic Daily News und von Pegatron, einem der wichtigsten Partnerunternehmen von Apple, könnten künftige iPhone-Geräte nicht mehr gleichzeitig auf den Markt kommen. Dies würde eine grundlegende Neuausrichtung der über viele Jahre etablierten jährlichen Präsentationstradition bedeuten. Ixbt.com berichtet darüber.

Nach dem bisher geltenden Zeitplan stellte Apple jedes Jahr im Herbst alle neuen Smartphone-Modelle gleichzeitig vor. Durchgesickerte Informationen aus der Lieferkette deuten jedoch darauf hin, dass das Unternehmen diese Strategie aufgibt und die Geräte der nächsten Generation schrittweise präsentieren will. Diese Änderungen könnten auch für den globalen Technologiemarkt von großer Bedeutung sein und die Auswahlmöglichkeiten der Käufer sowie die Marktdynamik beeinflussen.

Präsentation der nächsten Generation soll in zwei Phasen erfolgen

Laut ixbt.com hat Pegatron bestätigt, dass das Standardmodell iPhone 18 später als üblich und nicht im Herbst auf den Markt kommen wird. Demnach soll Apple seine fortschrittlichsten Flaggschiffmodelle – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max sowie die seit Langem erwarteten faltbaren iPhone Ultra Modelle – voraussichtlich im September 2026 vorstellen.

Gleichzeitig soll das für den Massenmarkt bestimmte Basismodell iPhone 18 auf das erste Quartal 2027, genauer gesagt auf den März, verschoben werden. Sollte dieser Plan umgesetzt werden, würde Apple seinen stabilsten Verkaufs- und Präsentationszeitplan der vergangenen Jahre aufgeben und die nächste Generation über einen Zeitraum von fast sechs Monaten auf den Markt bringen.

Geschichte der Änderungen und Prognosen der Analysten

Diese Änderungen wären für Apple ein wichtiger Wendepunkt. Seit dem iPhone 11 wurden die Standardversionen stets im September gemeinsam mit den Varianten Pro und Pro Max vorgestellt. Nun plant das Unternehmen offenbar, Präsentation und Verkaufsstart in zwei separate Phasen aufzuteilen.

Dass Apple möglicherweise zu dieser neuen Strategie übergeht, wurde bereits mehrfach berichtet. Insbesondere der renommierte Analyst Min-Chi Kuo, der ehemalige Journalist Wayne Ma und andere Insiderquellen hatten solche Vermutungen schon zuvor geäußert. Auch Apples anderer großer Zulieferer, Largan Precision, hat indirekt bestätigt, dass Vorbereitungen für eine Änderung des Zeitplans getroffen werden.

Experten zufolge könnte dieser Ansatz dazu beitragen, die Produktionskapazitäten auszugleichen und die Belastung bei der Versorgung mit Komponenten zu verringern. Zwar würden Käufer die Möglichkeit verlieren, alle neuen Smartphones gleichzeitig zu erwerben, doch könnte dieser Schritt Apple dabei helfen, das ganze Jahr über konstante Aufmerksamkeit und hohe Verkaufszahlen zu erzielen.