Jeff Bezos kauft Anteile am FC Liverpool

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Jeff Bezos kauft Anteile am FC Liverpool

Die Eigentümer des englischen Klubs FC Liverpool, die Fenway Sports Group (FSG), haben offiziell den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung am Team bekannt gegeben. Im Rahmen dieses überraschenden Finanzdeals ist das vom weltberühmten Milliardär Jeff Bezos unterstützte Konsortium 1892 Holdings beim Klub von der Merseyside eingestiegen. Die strategische Investition soll die langfristigen Entwicklungsziele des Klubs auf und neben dem Platz unterstützen. Goal.com berichtet .

Nach Angaben von Goal.com und internationalen Medien wird das neu gegründete Konsortium von Amit Bhatia geleitet. Die Gruppe vereint führende Experten aus den Bereichen globales Geschäft, Technologie und Investitionen. Zu den renommierten Investoren zählen auch die Mittal Family Trusts und der K5-Sports-Fonds, die wichtige finanzielle Unterstützung geleistet haben sollen.

Das Engagement von Jeff Bezos und den neuen Investoren

Der bemerkenswerteste Aspekt des umfangreichen Deals ist die Beteiligung des Milliardärs Jeff Bezos als Hauptinvestor über den K5-Sports-Fonds. Auch EE Capital, das Family Office von Elaine und Eduardo Saverin, hat zur strategischen Investition beigetragen. Die Partnerschaft dürfte die finanziellen Möglichkeiten des Klubs weiter ausbauen.

Trotz des Einstiegs der neuen Investoren wird sich die grundlegende Eigentümerstruktur an der Anfield Road nicht wesentlich verändern. FSG bestätigte, dass die Holdinggesellschaft ihre Mehrheitsbeteiligung am FC Liverpool behalten und die Führung des Klubs fortsetzen wird. Die Partner des Konsortiums werden eng mit FSG und der aktuellen Klubführung zusammenarbeiten, um neue Möglichkeiten im Interesse der Mannschaft zu prüfen.

Die Reaktion der FSG-Führung

FSG-Präsident Mike Gordon äußerte sich zur langfristigen Strategie des FC Liverpool und sagte: “Liverpool wurde stets auf der Grundlage aufgebaut, über eine einzelne Saison hinauszudenken und Entscheidungen im langfristigen Interesse des Klubs zu treffen. Dieser Ansatz zieht weiterhin die Aufmerksamkeit angesehener Investoren und Wirtschaftsführer aus aller Welt auf sich”.

Gordon fügte hinzu, dass die neuen Investoren vollständig mit der bestehenden Vision an der Anfield Road übereinstimmten. Er zeigte sich vollkommen überzeugt davon, dass das Konsortium das von FSG bereits geschaffene solide Fundament weiter stärken werde. Die Parteien betonten, gemeinsam an der Zukunft des Premier-League-Giganten zu arbeiten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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