Der große Kampf im Octagon: Alles zum UFC-Superevent 330

Der nächste spektakuläre Abend, auf den Kampfsportfans weltweit sehnsüchtig gewartet haben, ist da. Morgen früh findet in einer prächtigen Arena in Philadelphia, USA, das nächste nummerierte Event der UFC — UFC 330 — statt.

Im Hauptkampf des Abends wird der Weltergewichts-Champion Islam Makhachev seinen Titel gegen den ungeschlagenen irischen Star und Nummer-eins-Herausforderer Ian Machado Garryverteidigen.

Zwei Titelkämpfe und eine starke Main Card

Das Programm des Abends bietet eine Reihe wichtiger und intensiver Duelle:

Co-Main-Event (Frauen-Strohgewicht): Die amtierende Championin Mackenzie Dern tritt gegen die Nummer fünf der Rangliste, Jillian Robertson , im Octagon an;

Duell der Veteranen und Stars: Der Octagon-Veteran im Leichtgewicht Edson Barboza misst sich mit dem gefährlichen Esteban Ribovics . Im Mittelgewicht steht außerdem der Kampf zwischen Mansur Abdul-Malik und Dustin Stoltzfus im Mittelpunkt des Faninteresses;

Änderung in letzter Minute: Der Gegner von Charles Johnson, Jose Ochoa, fiel drei Tage vor dem Event überraschend aus. UFC-Debütant Eduardo Enrique (Chapolin) erklärte sich kurzfristig bereit einzuspringen. Der Kampf findet nun im Catchweight bis 59 kg statt;

Zentralasiatisches Derby: Den Eröffnungskampf des Turniers bestreitet der bekannte kirgisische Kämpfer Mikutbek Orolbai gegen den erfahrenen US-Amerikaner Jeremiah Wells.

Wann und um wie viel Uhr beginnt das Event?

Usbekische Fans können die Kämpfe zu folgenden Zeiten verfolgen:

Preliminary Card: Sie beginnt nach Taschkenter Zeit um 02:30 Uhr ;

Main Card: Sie startet um 06:00 Uhr . Der Hauptkampf zwischen Makhachev und Garry wird voraussichtlich gegen 08:00 Uhr stattfinden.

Die vollständige Fight Card von UFC 330:

Main Card:

Weltergewicht (Hauptkampf): Islam Makhachev (Champion) — Ian Machado Garry (#1)

Frauen-Strohgewicht: Mackenzie Dern (Champion) — Jillian Robertson (#5)

Leichtgewicht: Jalin Turner — Kaue Fernandes

Mittelgewicht: Mansur Abdul-Malik — Dustin Stoltzfus

Leichtgewicht: Edson Barboza — Esteban Ribovics

Preliminary Card:

Weltergewicht: Chidi Njokuani — Joel Alvarez

Catchweight (59 kg): Charles Johnson — Eduardo Enrique (Chapolin)

Mittelgewicht: Donte Johnson — Eric McConico

Mittelgewicht: Vicente Luque — Tresean Gore

Halbschwergewicht: Rafael Tobias — Lucas Fernando

Weltergewicht: Neil Magny — Ramiz Brahimaj

Weltergewicht: Jeremiah Wells — Mikutbek Orolbai

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