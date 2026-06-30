Barcelona-Star Salma Paralluelo verlässt den Verein

Unerwartete Transferneuigkeiten erschüttern die Welt des Frauenfußballs: Die spanische Nationalspielerin und Barcelona-Stürmerin Salma Paralluelo hat den katalanischen Verein verlassen. Die Verhandlungen über einen neuen Vertrag mit der 22-jährigen Spielerin, die mit einem Doppel im kürzlich beendeten Champions-League-Finale maßgeblich zum Sieg ihrer Mannschaft beitrug, scheiterten. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Barcelona gab eine offizielle Erklärung ab und dankte Paralluelo für ihren Einsatz und ihren Beitrag während ihrer vierjährigen Zeit im Verein. Berichten zufolge konnten sich die Parteien nicht über die finanziellen Bedingungen einigen. Laut The Athletic forderte die Spielerin ein Jahresgehalt von 1 Million Pfund, doch die Vereinsführung aus Katalonien gab an, diese hohen Forderungen nicht erfüllen zu können.

Wettkampf unter den europäischen Top-Clubs

Unter den reichsten Clubs Europas tobt derzeit ein heftiger Kampf um die talentierte Stürmerin, die nun ablösefrei ist. Insbesondere der englische Arsenal FC und Chelsea sowie der französische Olympique Lyon haben Interesse an ihren Diensten gezeigt. Jüngsten Informationen zufolge ist Chelsea jedoch bereits aus dem Rennen ausgeschieden, da der Londoner Club die hohen Gehaltsforderungen der Spielerin ebenfalls ablehnte.

Salma Paralluelo wechselte 2022 von Villarreal zu Barcelona. Damals galt sie als vielversprechende 19-jährige Sportlerin, die nicht nur im Fußball, sondern auch in der Leichtathletik professionell aktiv war. In ihren vier Saisons in Katalonien entwickelte sie sich zu einem echten Star und gewann mit dem Team 14 von 16 möglichen Titeln.

Karrierehöhepunkte und Rückschläge

Paralluelos glanzvollste Phase war die Saison 2023-2024. In 36 Spielen erzielte sie 34 Tore und belegte den dritten Platz in der Wahl zum Ballon d'Or. Zudem feierte sie mit der spanischen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel. Die letzte Saison verlief jedoch aufgrund von Verletzungen etwas schwieriger, wobei die Stürmerin auf lediglich 12 Tore kam.

Dennoch bewiesen die zwei Tore gegen Lyon im Champions-League-Finale, dass sie nach wie vor auf Top-Niveau agiert. Barcelona musste sich diesen Sommer nicht nur von Paralluelo, sondern auch von Schlüsselspielerinnen wie Alexia Putellas, Mapi Leon und Ona Batlle trennen. Nun bleibt die Frage für alle Fans des Frauenfußballs, bei welchem Verein Salma ihre Karriere fortsetzen wird.