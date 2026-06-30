Lionel Messi und Tom Holland in neuem Spider-Man-Filmwerbespot

Die lebende Legende der Fußballwelt und achtmaliger Ballon-d'Or-Gewinner Lionel Messi ist in einer unerwarteten Rolle aufgetreten. Der Stürmer der argentinischen Nationalmannschaft und von Inter Miami wirkte in einem speziellen Promo-Video für den neuen Marvel-Blockbuster „Spider-Man: Brand New Day“ mit. Diese Zusammenarbeit hat in den sozialen Netzwerken für echtes Aufsehen gesorgt. Goal.com berichtet darüber.

In dem von Sony Pictures präsentierten Kurzvideo trifft Lionel Messi in den Straßen von New York auf den Hollywood-Star Tom Holland. Laut Goal.com sieht Peter Parker, gespielt von Holland, während er in einem Café sitzt, plötzlich den Fußballstar und stolpert vor Staunen über seine eigenen Füße. Messi wiederum erklärt mithilfe eines speziellen Geräts, dass er selbst nach „Spider-Man“ gesucht habe.

Diese kreative Werbekampagne wird als einzigartige Kollaboration zwischen der Welt des Fußballs und des Kinos gewertet. Am Ende des Videos zieht Peter Parker sein Kostüm an und nimmt den Ehrengast auf eine Reise über die Skyline der Stadt mit. Solche großen Marketingprojekte dienen in der Regel dazu, die Aufmerksamkeit der Fans vor Weltmeisterschaften und großen Premieren zu gewinnen.

Wo Fußball und Kino verschmelzen

Obwohl Lionel Messi derzeit mit der argentinischen Nationalmannschaft an der Qualifikation für die WM 2026 teilnimmt, findet er Zeit für Kooperationen mit globalen Marken. Tom Holland ist mit der Promotion seines vierten Solo-Films im Marvel-Universum beschäftigt. Interessanterweise ist der britische Schauspieler nicht gleichgültig gegenüber dem Fußball; bei einem kürzlichen Besuch in Madrid nannte er den Barcelona-Star Lamine Yamal wegen seiner Agilität einen „echten Spider-Man“.

Zudem lobte Holland den Atletico Madrid-Stürmer Julian Alvarez für seinen Torjubel im „Spider-Stil“. Der Schauspieler bereitet sich derzeit nicht nur auf Marvel-Projekte vor, sondern auch auf ein neues Projekt namens „The Odyssey“ des Regisseurs Christopher Nolan, was zeigt, wie dicht sein Zeitplan ist.

Lionel Messis Mitwirkung in diesem Video beweist einmal mehr, dass er nicht nur ein Sportler, sondern eine globale Kulturikone geworden ist. Für Fußballfans in Usbekistan ist dieser Crossover natürlich ebenfalls interessant, da sowohl Messi als auch die Marvel-Helden im Land ein großes Publikum haben. Während die Filmpremiere näher rückt, macht Sony Pictures die Fans mit der Frage „Wer ist der Nächste?“ weiter neugierig.