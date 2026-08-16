Einer der Transfers, die im türkischen Fußball für großes Aufsehen gesorgt haben, ist der Wechsel eines Weltstars Mohamed Salahszu Trabzonspor– ein Transfer, der nicht nur im Sport, sondern auch in sozialen und wirtschaftlichen Bereichen eine neue Welle ausgelöst hat.

Klubpräsident Ertuğrul Doğan sprach in einem Exklusivinterview mit dem Fernsehsender ON Sport begeistert darüber, wie die Ankunft des ägyptischen Stürmers aufgenommen wurde und welche enorme Bedeutung er für das Klubgeschehen hat.

Festliche Stimmung in der Stadt und eine herzliche Atmosphäre im Team

Nach Angaben des Klubpräsidenten hat Salahs Ankunft die Stimmung unter den Einwohnern von Trabzon und den Fans deutlich gehoben:

Begeisterung der Fans: „Die Menschen in Trabzon schlafen mit dem Namen Mohamed Salah ein und wachen mit ihm auf. Seit der Transfer abgeschlossen wurde, sind unsere Fans in bester Stimmung“;

Eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Welt: „Wir erleben diese glücklichen Momente mit großer Begeisterung. Salah ist einer der wichtigsten Fußballer der Welt, vielleicht sogar der wichtigste. Seit seinem ersten Tag hat er mit seinen Teamkollegen eine großartige und herzliche Atmosphäre geschaffen.“

Jenseits des Fußballs: eine Brücke zur islamischen Welt und zum Tourismus

Ertuğrul Doğan betonte, dass der Transfer nicht nur ein Sportgeschäft, sondern auch ein wichtiges Instrument für internationale Beziehungen und die Wirtschaft sei:

Ein Grund zum Stolz für die islamische Welt: „Die Ankunft von Mohamed Salah wird unseren Klub auch in vielen Bereichen außerhalb des Fußballs unterstützen. Er ist eine große Quelle der Freude und des Stolzes für die gesamte islamische Welt“;

Eine Brücke zwischen Ägypten und der Türkei: Salah fungiert als einzigartige Brücke, um die freundschaftlichen Beziehungen und die Annäherung zwischen den beiden Bruderländern weiter zu stärken;

Zustrom von Touristen: „Wir erwarten, dass die Zahl ägyptischer und arabischer Touristen, die nach Trabzon reisen, um Mohamed Salah auf dem Spielfeld mit eigenen Augen zu sehen, deutlich zunehmen wird.“

Die Klubführung ist voll und ganz davon überzeugt, dass Mohamed Salahs Können und Erfahrung Trabzonspor im Titelrennen der türkischen Liga zu einem der klaren Spitzenreiter machen werden.

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