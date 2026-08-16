Barcelona Besiegt Schweizer Klub Deutlich

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Barcelona Besiegt Schweizer Klub Deutlich

Barcelona, das sich auf die neue Saison vorbereitet, besiegte den Schweizer Klub Basel in einem Freundschaftsspiel mit 5:2. Wie Mundo Deportivo berichtet, übernahmen die Katalanen von Beginn an die Kontrolle und starteten gefährliche Angriffe auf das gegnerische Tor. Goal.com berichtet .

In den ersten zehn Minuten sorgten Gordon und Karim Adeyemi über die Flügel für viel Betrieb und kamen im gegnerischen Strafraum zu mehreren guten Chancen. Auch Espart zog aus der Distanz wuchtig ab, setzte den Ball jedoch über die Querlatte. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Gastgeber jedoch die Kontrolle.

Kampf in der ersten Halbzeit

Die Spieler von Basel wehrten Barcelonas Angriffe erfolgreich ab und kamen durch Aaron Malouda beinahe zur Führung. Als die Schweizer gerade ihre stärkste Phase erlebten, schlug Barcelona zurück.

Karim Adeyemi nahm Raphinhas Flanke vom Flügel geschickt an und traf mit dem linken Fuß präzise ins Tor. Raphinha und Fermín hatten bis zur Pause gute Möglichkeiten, den Spielstand zu verändern, konnten sie aber nicht nutzen.

Torreiche zweite Halbzeit

Die Katalanen wurden für ihre vergebenen Chancen sofort bestraft. Doucouré nutzte einen Fehler in der Defensive und einen ungenau geklärten Ball, um den Ausgleich zu erzielen und die Heimfans zu begeistern.

Dennoch demonstrierte Barcelona im weiteren Verlauf seine Überlegenheit eindrucksvoll. Neben Karim Adeyemi trafen auch Hamza Abdelkarim und Lamine Yamal. Bessio schnürte zudem einen Doppelpack und machte Barcelonas deutlichen Sieg sowie die überzeugende Leistung perfekt.

BarcelonaBaselKarim AdeyemiLamine YamalFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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