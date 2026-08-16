Der Londoner Klub Arsenal hat Manchester City in einem Vorbereitungsspiel souverän mit 3:0 besiegt und den Community Shield gewonnen. Der neue Spieler der Mannschaft, Christos Tzolis, zog mit seiner starken Leistung alle Blicke auf sich. Der für 34 Millionen Pfund vom Club Brugge verpflichtete griechische Flügelspieler wurde bereits bei seinem ersten Pflichtspiel zu einem der Hauptdarsteller auf dem Platz und rechtfertigte das Vertrauen von Cheftrainer Mikel Arteta voll und ganz. Darüber berichtet Goal.com.

Laut Goal.com soll der Londoner Klub während des Sommer-Transferfensters dem Angreifer Vinicius Junior von Real Madrid nachgejagt sein. Christos Tzolis bewies jedoch bereits in seinem ersten Pflichtspiel, dass er diese Position erfolgreich ausfüllen kann. Der über die vollen 90 Minuten eingesetzte Fußballer stellte die gegnerische Abwehr ständig vor Probleme und bereitete zwei wichtige Tore vor.

Vorlagen und Aktionen auf dem Platz

Das zweite Tor der Partie entstand unmittelbar durch Tzolis’ Einsatz. Martin Ødegaard spielte den Ball von der rechten Seite in den Strafraum, und Christos legte ihn per Kopf am langen Pfosten zu Kai Havertz ab. Havertz traf aus kurzer Distanz. Torhüter Gianluigi Donnarumma war zwar noch mit der Hand am Ball, konnte ihn aber nicht abwehren.

Auch danach trieb der Grieche die Angriffe weiter an und kam im Spiel auf 42 Ballkontakte, zwei kreierte Chancen und drei wichtige Pässe. Beim dritten Treffer stellte Tzolis erneut seine Klasse unter Beweis und spielte Ødegaard einen präzisen Pass zu. Der Kapitän ließ Verteidiger Joško Gvardiol aussteigen, machte den Torhüter chancenlos und schob den Ball ins Netz.

Anerkennung von Experten und Fans

Im BBC-Radio-5-Live-Programm bewertete der ehemalige Fußballer Pat Nevin diese Szene sehr positiv und hob besonders hervor, dass Tzolis’ Pass zu Ødegaard äußerst klug und passend gewesen sei. Auch in den sozialen Netzwerken begrüßten Arsenal-Fans den Neuzugang begeistert und äußerten die Hoffnung, dass er zu einem der besten Transfers der Klubgeschichte werden könnte. Einer von ihnen erinnerte an die Leistungen des Spielers beim Club Brugge und betonte, dass er der Mannschaft großen Nutzen bringen werde.

Cheftrainer Mikel Arteta machte ebenfalls keinen Hehl aus seiner Zufriedenheit mit der Leistung seines neuen Schützlings. Der Trainer zufolge hat sich der Fußballer sehr schnell in die Mannschaft eingefügt und eine gute Verbindung zu seinen Mitspielern aufgebaut. An die Fans gerichtet, sagte Arteta: "Ich denke, ihr werdet diesen Spieler sehr lieben."