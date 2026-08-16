Nasaf lässt zu Hause Punkte liegen: Die Löwen entführen drei Punkte

Am 17. Spieltag der usbekischen Super League fand eines der traditionsreichsten und intensivsten Duelle der nationalen Meisterschaft statt. Im Markaziy-Stadion von Qarshi empfing der amtierende Meister Nasaf seinen Erzrivalen aus Taschkent, Pakhtakor .

In einer umkämpften und dramatischen Partie setzten sich die Löwen aus der Hauptstadt mit 2:1 durch und feierten einen wichtigen Sieg.

Drei Tore und ein harter Kampf auf dem Platz

Die Partie wurde von den ersten Minuten an mit hohem Tempo geführt:

Ein Eigentor brachte die Führung: In der 15. Minute lenkte Nasaf-Verteidiger Alibek Davronov während eines Angriffs von Pakhtakor den Ball ins eigene Tor (0:1);

Nasaf gleicht aus: Zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielte der technisch starke Mittelfeldspieler aus Qarshi Sharof Muhiddinov in der 48. Minute den Ausgleich und sorgte für Freude bei den Fans im Stadion (1:1);

Bozorov erzielt den Siegtreffer: In der 72. Minute traf Oybek Bozorov gegen seinen ehemaligen Klub. Der von Nasaf zu Pakhtakor gewechselte Offensivspieler bescherte den Gästen aus Taschkent damit einen wichtigen Sieg (1:2).

Tabelle: Pakhtakor verschärft die Verfolgung, Nasaf bleibt Sechster

Der Sieg in diesem Spitzenduell verschärfte die Situation im Titelrennen weiter:

Pakhtakors Aufholjagd: Der Klub aus Taschkent erhöhte sein Punktekonto auf 38 Punkte und festigte damit den zweiten Platz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Neftchi (42 Punkte) beträgt nun nur noch vier Zähler;

Rückschlag für Nasaf: Das Team von Roziqul Berdyev bleibt nach der Heimniederlage mit 25 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz.

Super League, 17. Spieltag

Nasaf — Pakhtakor — 1:2

16. August, Qarshi, Markaziy-Stadion

Tore: Sharof Muhiddinov (48) — Alibek Davronov (15, Eigentor), Oybek Bozorov (72).

Nasaf: Abduvohid Ne’matov, Akrom Komilov (G‘olib G‘aybullayev, 46), Alibek Davronov, Umar Eshmurodov, Oybek Rustamov (Bekjon Rahmatov, 72), Murod Rahmatov, Sardor Bahromov (Abbos G‘ulomov, 78), Zafarmurod Abdurahmatov (Diyor Abdunazarov, 46), Sharof Muhiddinov, Adenis Shala (Yusuf Otubanjo, 78), Bobur Abduxoliqov.

Pakhtakor: Sanjar Quvvatov, Sherzod Nasrullayev, Hojiakbar Alijonov, Zaid Tahsin, Akmal Mozgovoy, Doston Hamdamov (Hojimat Erkinov, 67), Abdurauf Bo‘riyev, Flamarion (Ibrohim Ibragimov, 88), Sardor Sobirxo‘jayev, Bashar Resan (Oybek Bozorov, 67), Stefen Chinedu (Murtazo Puraliganji, 78).

Verwarnungen: Oybek Rustamov (30), Doston Hamdamov (45+5), Sardor Sobirxo‘jayev (52), Diyor Abdunazarov (54), G‘olib G‘aybullayev (88).

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