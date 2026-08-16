Nasaf lässt zu Hause Punkte liegen: Die Löwen entführen drei Punkte

·9·Sport
Nasaf lässt zu Hause Punkte liegen: Die Löwen entführen drei Punkte

Am 17. Spieltag der usbekischen Super League fand eines der traditionsreichsten und intensivsten Duelle der nationalen Meisterschaft statt. Im Markaziy-Stadion von Qarshi empfing der amtierende Meister Nasaf seinen Erzrivalen aus Taschkent, Pakhtakor .

In einer umkämpften und dramatischen Partie setzten sich die Löwen aus der Hauptstadt mit 2:1 durch und feierten einen wichtigen Sieg.

Drei Tore und ein harter Kampf auf dem Platz

Die Partie wurde von den ersten Minuten an mit hohem Tempo geführt:

  • Ein Eigentor brachte die Führung: In der 15. Minute lenkte Nasaf-Verteidiger Alibek Davronov während eines Angriffs von Pakhtakor den Ball ins eigene Tor (0:1);

  • Nasaf gleicht aus: Zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielte der technisch starke Mittelfeldspieler aus Qarshi Sharof Muhiddinov in der 48. Minute den Ausgleich und sorgte für Freude bei den Fans im Stadion (1:1);

  • Bozorov erzielt den Siegtreffer: In der 72. Minute traf Oybek Bozorov gegen seinen ehemaligen Klub. Der von Nasaf zu Pakhtakor gewechselte Offensivspieler bescherte den Gästen aus Taschkent damit einen wichtigen Sieg (1:2).

Tabelle: Pakhtakor verschärft die Verfolgung, Nasaf bleibt Sechster

Der Sieg in diesem Spitzenduell verschärfte die Situation im Titelrennen weiter:

  • Pakhtakors Aufholjagd: Der Klub aus Taschkent erhöhte sein Punktekonto auf 38 Punkte und festigte damit den zweiten Platz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Neftchi (42 Punkte) beträgt nun nur noch vier Zähler;

  • Rückschlag für Nasaf: Das Team von Roziqul Berdyev bleibt nach der Heimniederlage mit 25 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz.

Super League, 17. Spieltag

  • Nasaf — Pakhtakor — 1:2

  • 16. August, Qarshi, Markaziy-Stadion

  • Tore: Sharof Muhiddinov (48) — Alibek Davronov (15, Eigentor), Oybek Bozorov (72).

  • Nasaf: Abduvohid Ne’matov, Akrom Komilov (G‘olib G‘aybullayev, 46), Alibek Davronov, Umar Eshmurodov, Oybek Rustamov (Bekjon Rahmatov, 72), Murod Rahmatov, Sardor Bahromov (Abbos G‘ulomov, 78), Zafarmurod Abdurahmatov (Diyor Abdunazarov, 46), Sharof Muhiddinov, Adenis Shala (Yusuf Otubanjo, 78), Bobur Abduxoliqov.

  • Pakhtakor: Sanjar Quvvatov, Sherzod Nasrullayev, Hojiakbar Alijonov, Zaid Tahsin, Akmal Mozgovoy, Doston Hamdamov (Hojimat Erkinov, 67), Abdurauf Bo‘riyev, Flamarion (Ibrohim Ibragimov, 88), Sardor Sobirxo‘jayev, Bashar Resan (Oybek Bozorov, 67), Stefen Chinedu (Murtazo Puraliganji, 78).

  • Verwarnungen: Oybek Rustamov (30), Doston Hamdamov (45+5), Sardor Sobirxo‘jayev (52), Diyor Abdunazarov (54), G‘olib G‘aybullayev (88).

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Klubpräsident: „In Trabzon schläft jeder mit Salah und wacht mit Salah auf“Klubpräsident: „In Trabzon schläft jeder mit Salah und wacht mit Salah auf“Heute, 21:16„City“ zertrümmert: Maresca verliert beim Debüt, Arsenal gewinnt den Pokal zum 18. Mal!„City“ zertrümmert: Maresca verliert beim Debüt, Arsenal gewinnt den Pokal zum 18. Mal!Heute, 21:10Hängt er die Fußballschuhe an den Nagel? Ronaldo spricht über sein Leben nach dem FußballHängt er die Fußballschuhe an den Nagel? Ronaldo spricht über sein Leben nach dem FußballHeute, 21:06Shomurodov und Fayzullayev starten am ersten Spieltag in der AnfangsformationShomurodov und Fayzullayev starten am ersten Spieltag in der AnfangsformationHeute, 21:02João Cancelo könnte mit Barcelona Geschichte schreibenJoão Cancelo könnte mit Barcelona Geschichte schreibenHeute, 20:53Arsenal schlägt Manchester City im Community ShieldArsenal schlägt Manchester City im Community ShieldHeute, 20:13
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026