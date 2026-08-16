Das Geld wurde verteilt: Wer erhielt die Boni des UFC-330-Turniers?

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Das Geld wurde verteilt: Wer erhielt die Boni des UFC-330-Turniers?

Kaum war das lang erwartete Event der Welt des Mixed Martial Arts in der US-Stadt Philadelphia UFC 330 zu Ende gegangen, kürte die Führung der Organisation traditionell die besten Leistungen des Abends und verteilte Rekordboni.

Bemerkenswert ist, dass kein Kampf dieses Events für die Auszeichnung Fight of the Night nominiert wurde. Daher wurde das gesamte Hauptpreisgeld einzeln an Athleten vergeben, die spektakuläre und vorzeitige Siege feierten – als 100.000 US-Dollar für die Performance of the Night.

Die Gewinner der 100.000-Dollar-Superboni und ihre seltenen Techniken

Vier Kämpfer, die ihre Gegner im Octagon mit ungewöhnlichen und spektakulären Techniken besiegten, erhielten die hohe Prämie:

  • Jeremiah Wells: Er zwang den kirgisischen Spitzenkämpfer Miktibek Orolbai mit einem seltenen Ninja-Choke zur Aufgabe;

  • Charles Johnson: Im Duell mit Eduardo Enrique errang er mit dem Twister, einer komplexen und in der MMA-Geschichte nur selten erfolgreich ausgeführten Technik, einen vorzeitigen Sieg;

  • Dustin Stoltzfus: Im Kampf gegen Mansur Abdul-Malik besiegte er seinen Gegner mit einem Rear-Naked Choke;

  • Jalin Turner: Er schlug Kaui Fernandes mit einem furchterregenden und präzisen Treffer k. o. und erntete den Applaus der Fans.

25.000-Dollar-Prämien für vorzeitige Siege

Zusätzlich zu den Hauptboni von 100.000 US-Dollar für die Performance of the Night belohnte die Promotion weitere Kämpfer, die ihre Gegner stoppen konnten, ohne das Ergebnis den Punktrichtern zu überlassen:

  • Esteban Ribovics, Donte Johnson, Lucas Fernando und der erfahrene Neil Magny erhielten für ihre vorzeitigen Siege jeweils einen zusätzlichen garantierten Bonus von 25.000 US-Dollar .

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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