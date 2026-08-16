Dana White mit brisanter Aussage zum Kampf zwischen Makhachev und Garry!

Das Main Event des in Philadelphia, USA, beendeten Nummernturniers UFC 330 war ein Duell zwischen dem Weltergewichtschampion Islam Makhachev und dem Herausforderer Nummer eins Ian Machado Garry und sorgt in der weltweiten Kampfsportgemeinde für hitzige Diskussionen.

Auf der offiziellen Pressekonferenz nach dem Turnier gab UFC-Präsident Dana White offen zu, dass er vor dem Titelkampf mit einer Überraschung gerechnet hatte.

„Für Islam war es nicht einfach, Ian war einer Sensation sehr nahe“

Dana White erkannte an, dass Islam Makhachev

den Kampf äußerst abgeklärt geführt hatte, und teilte seine persönliche Einschätzung: „Makhachev kontrollierte Garry und neutralisierte ihn vollständig. Er tat genau das, was nötig war, um den Kampf zu gewinnen. Ich dachte, dass es heute Abend eine Überraschung geben würde. Ich hatte das Gefühl, dass heute ein unerwartetes Ergebnis möglich war. Schließlich stand sehr viel auf dem Spiel – Islams gesamte Rekordserie und sein Versuch, den Rekord von Anderson Silva zu brechen. Deshalb rechnete ich heute mit einer Überraschung. Ian war dem sehr nahe. Jeder hat gesehen, dass der Kampf für Islam nicht einfach war“.

Fünf-Runden-Duell und einstimmige Entscheidung

Trotz des starken Widerstands des Herausforderers gab der amtierende Champion die Initiative im Oktagon nicht aus der Hand und kontrollierte den Kampf über die vollen 25 Minuten:

Wertung der Punktrichter: Die Punktrichter sprachen dem russischen Champion einstimmig den Sieg zu;

Exakte Wertungen: Zwei Punktrichter – Sal D'Amato und Mike Bell – werteten den Kampf mit 49:46 für Makhachev, während der dritte Punktrichter Eric Colon den Kampf mit 48:47 für Islam wertete.

Damit verteidigte Islam Makhachev nicht nur erstmals seinen Titel im Weltergewicht, sondern überwand auch erfolgreich den enormen psychologischen und historischen Druck, der auf ihm lastete.

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