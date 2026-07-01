Azamat Abduraimov kritisiert Fabio Cannavaros Amtszeit scharf

Die Legende des usbekischen Fußballs, Azamat Abduraimov, bewertete die Arbeit von Fabio Cannavaro, Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, bei der Weltmeisterschaft 2026.

In einem Interview mit der russischen Zeitung Sport-Express betonte der Experte, dass die Ernennung des italienischen Trainers der Nationalmannschaft nicht den erwarteten Vorteil gebracht habe. Seiner Meinung nach wäre es auch eine logische Entscheidung gewesen, Temur Kapadze im Amt zu belassen.

Die Ernennung Cannavaros hat auch positive Seiten

Azamat Abduraimov erkannte das Ansehen von Fabio Cannavaro im Weltfußball und seine enormen Erfolge als Spieler an.

Er merkte an, dass der italienische Spezialist nach seinem Eintreffen in der Nationalmannschaft eine andere Perspektive auf die Spieler nahm. Infolgedessen erhielten auch einige junge Spieler eine Chance, die zuvor nicht im Kader der Nationalmannschaft standen.

«Die Ernennung Cannavaros zum Cheftrainer hat sowohl positive als auch negative Seiten. Als Spieler genießt er ein enormes Ansehen und einen großen Namen im Weltfußball», sagte Abduraimov.

Der Experte führte den Einsatz des 19-jährigen Behruz Karimov in der Startelf als eine dieser positiven Veränderungen an.

Seiner Meinung nach wäre es unter früheren Trainern viel schwieriger gewesen, dass ein so junger Spieler bei einer Weltmeisterschaft einen Platz in der Startelf findet.

«Cannavaro konnte keine Überlegenheit gegenüber Kapadze beweisen»

Gleichzeitig sagte Azamat Abduraimov offen, dass Cannavaros Trainerkarriere nicht wie erwartet verlaufen sei.

Seiner Ansicht nach konnte der italienische Spezialist in der Praxis nicht beweisen, dass er den einheimischen Trainern überlegen ist.

«Man kann offen sagen, dass der Wechsel von Kapadze zu Cannavaro keinerlei Vorteil gebracht hat», sagte er.

Abduraimov gab an, gehofft zu haben, dass Cannavaro, da er einer der stärksten Verteidiger der Weltfußballgeschichte war, die Defensive der usbekischen Nationalmannschaft stärken würde.

Das Ergebnis bei der Weltmeisterschaft entsprach jedoch nicht diesen Erwartungen. Die usbekische Nationalmannschaft kassierte in drei Spielen insgesamt 11 Gegentore.

Die Torhüterposition wurde zum Schwachpunkt

Die Legende des usbekischen Fußballs betonte, dass während der Weltmeisterschaft auch bei der Kaderzusammenstellung eine Reihe von Fehlern gemacht wurde.

Seiner Meinung nach wurde die Torhüterposition zu einem der problematischsten Punkte der Nationalmannschaft. In einigen Spielen wirkte sich das mangelnde Zusammenspiel zwischen Verteidigung und Torhüter negativ auf das Ergebnis aus.

Auch die zweite Halbzeit des entscheidenden Spiels gegen die Demokratische Republik Kongo wurde gesondert kritisiert.

Laut Abduraimov verlor Usbekistan nach der Pause die Kontrolle über das Spiel. Das Trainerteam konnte die Situation nicht durch rechtzeitige Auswechslungen und taktische Änderungen korrigieren.

«Die Mannschaft agierte in der zweiten Halbzeit völlig erfolglos. Das Trainerteam konnte keine notwendigen Maßnahmen ergreifen, um den Vorsprung zu halten», sagte er.

Abduraimov ist ein Befürworter einheimischer Trainer

Azamat Abduraimov gab offen bekannt, dass er es befürwortet, wenn ein einheimischer Spezialist die usbekische Nationalmannschaft leitet.

Er betonte, dass es nicht nur um das hohe Gehalt von Cannavaro gehe. Wenn ein berühmter ausländischer Trainer neues Wissen, Erfahrung und ein System in den Fußball des Landes bringt, sei das investierte Geld nachvollziehbar.

Der Experte führte in diesem Zusammenhang die Arbeit von Guus Hiddink bei der russischen Nationalmannschaft als Beispiel an.

Hiddink brachte dem russischen Fußball nicht nur Ergebnisse, sondern auch neue Ansätze und große Erfahrung. Nach Ansicht von Abduraimov ist ein solcher Einfluss in Cannavaros Amtszeit bisher nicht erkennbar.

Fehlen usbekischer Trainer im Stab wurde kritisiert

Ein weiteres wichtiges Thema, das Abduraimov beunruhigt, ist das Fehlen einheimischer Spezialisten im Trainerstab von Cannavaro.

Seiner Meinung nach hätten usbekische Spezialisten an der Seite eines ausländischen Trainers arbeiten und Erfahrung sammeln sollen.

«Derzeit gibt es in Cannavaros Stab keinen einzigen usbekischen Trainer, der Erfahrung sammeln kann. Welches Erbe werden Cannavaro und sein Stab hinterlassen?» sagte Abduraimov.

Diese Frage zeigt, dass Cannavaros Arbeit nicht nur an den aktuellen Ergebnissen, sondern auch an seinem Beitrag zur Zukunft des usbekischen Fußballs gemessen werden muss.

Sein Vater tief besorgt über die Ergebnisse

Im Interview wurde Azamat Abduraimov auch nach der Meinung seines Vaters, der Legende des usbekischen Fußballs Berodir Abduraimov, über die Weltmeisterschaft gefragt.

Azamat Abduraimov sagte, dass er dieses Thema noch nicht ausführlich mit seinem Vater besprochen habe. Er teilte mit, dass sein Vater derzeit in einem Krankenhaus behandelt wird.

«Natürlich hat er die Spiele der Nationalmannschaft verfolgt, und ich weiß, dass er über die Ergebnisse sehr besorgt ist. Vielleicht wird seine Bewertung von Cannavaro und dem Spiel der Mannschaft noch härter sein als meine», sagte er.

Zudem erinnerte er daran, dass sein Vater den Tod von Nikita Simonyan sehr schwer verkraftet habe. Für die Familie Abduraimov war Simonyan ein echtes Vorbild an Loyalität und Professionalität im Fußball.

Usbekistan beendet erste WM mit Niederlagen

Zur Erinnerung: Die usbekische Nationalmannschaft nahm zum ersten Mal in ihrer Geschichte an der Endrunde einer Weltmeisterschaft teil.

Fabio Cannavaros Schützlinge trafen in der Gruppenphase auf Kolumbien, Portugal und die Demokratische Republik Kongo. Die Nationalmannschaft unterlag in allen drei Spielen und konnte nicht in die Play-off-Runde einziehen.

Nach Ansicht von Azamat Abduraimov kann eine umfassendere Analyse der WM-Teilnahme zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Das erste Fazit ist jedoch, dass die Ernennung Cannavaros der Nationalmannschaft bisher keinen spürbaren Vorteil gebracht hat.